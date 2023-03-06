南山人壽守護女性健康 呼籲規劃四大保障

南山人壽今（6）日表示，韓劇《浪漫速成班》強力攻占影音串流排行榜，劇情刻劃一肩扛起家庭照顧責任與經濟重擔的職業女性，面對人生種種挑戰，讓許多女性感同身受。

適逢國際婦女節，南山人壽呼籲女生們在拚經濟、照顧家庭之餘，也要照顧好自己，對於人生可能面臨的疾病、長照、退休等三大關卡，建議女性加強實支實付醫療險、癌症險、長照險、利變型商品等四大保險規畫，以因應未來可能風險。

南山人壽建議，女性善用住院日額加實支實付醫療險，不僅可減輕住院病房費的經濟壓力，還能補貼因住院不能工作的薪資損失；實支實付型醫療險還可幫助保戶補足自費醫材和新型藥物等費用缺口，安心選擇高品質的醫療方式。

癌症發生逐漸年輕化，面對高額的癌症治療費用，提醒民眾以健保協同商業保險的觀念，透過保險建構癌症保障。南山人壽為女性設計定期的癌症外溢保單，可針對乳癌及女性常見癌症加強保障，另外還有健康促進回饋金及防疫保健回饋金的獎勵機制，幫助女性運用有限預算，輕鬆擁有癌症醫療保障及一系列健康照顧服務資源。

女性不僅平均壽命長，不健康存活年數也高於男性的7.6年，南山人壽建議運用長期照顧保險補充老年保障缺口，透過分期給付的方式，以支撐持續性的長期照護支出，減輕家人的經濟壓力。

想要無後顧之憂地迎接退休生活，不可缺少穩定現金流，南山人壽建議女性，透過利率變動型保險，規劃自己退休保障之工具，力抗長壽可能伴隨的財務或健康風險。

除了透過保險商品提供女性財務補償，南山人壽也積極關注女性的身心靈健康發展，針對女性重視的心理健康、運動健身、營養管理、健康促進等，透過健康守護圈的合作夥伴，提供保戶健康管理工具BAM App、線上健身房、營養健康指導、心理諮詢、遠距健康管理等服務，由合作夥伴提供保戶全方位的健康加值服務，守護女性健康。