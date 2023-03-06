從看衰到驚豔 林修銘：創新板今年送件家數將超過十家

推動創新板成為臺灣證券交易所今年重點業務之一，繼去年成功吸引八家公司申請創新板掛牌，董事長林修銘今（6）日表示，有信心創新板今年送件申請家數將超過十家，明年申請家數將進一步超越。

林修銘去年7月接任證交所董事長，外界關注他要如何推動進度落後的創新板迎來趕上原訂年度目標--年度送件家數10家。原本林修銘一開始對外宣示創新板「重質不重量」，被解讀可能難以達成目標，事實上，證交所上上下下卻是卯足力氣，先是8月18日錼創科技掛牌上市，打破創新板掛蛋窘境，其後證交所董總更親自率隊拜訪潛在新創公司、與會計事務所等周邊單位合辦的說明會一場接一場，最終在年底端出送件八家的成績單，雖未達十家目標，但已相當接近。

為慶祝創新板增添新兵報到，林修銘今天特地出席泓德能源上市掛牌典禮，這是創新板第二家掛牌公司，雲豹能源將於本月14日掛牌。證交所並未設定創新板年度掛牌公司目標，但有送件公司家數目標，今年為十家。

「Do our best！」林修銘在會後表示，有信心創新板今年送件申請家數將超過十家，目前看到公司有SaaS數位雲端、生技醫療、環保綠能、電動車相關產業，明年申請家數將進一步超越。

他進一步表示，不會將推動創新板當成一項功課，也不能將創新板以KPI看待，證交所追求的是成功塑造創新聚落。因為在拜訪公司過程看到很多公司在轉型，而單靠創新板無法協助台灣成形創新聚落，因而同步推動一般板的主板產業重新分類，預計7月上路，即意在為台灣創造創新聚落，這可能無法在第一年看到效果，但二至三年將逐漸顯現。

他強調，推動創新聚落有二大要點，即造市、做勢，因而證交所必須找有故事的公司、有前景的公司，才能吸引投資者進來台灣資本市場，證交所的目標是在短時間形成創新聚落。

精力用不完的林修銘對創新板的用心不僅止於親自跑公司、找公司送件，連掛牌典禮的場地、流程等細節無不用心，為了給上市公司IPO典禮新氣象，特地委外打造新場景。今天掛牌的泓德能源成為首家啟用新流程的創新板公司，林修銘針對今天流程，在會後特地留下交代同仁未來對致詞者走位、致詞銜接等細節安排應該更妥切。