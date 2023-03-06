禁空令退場 國安基金也跟進？財長回應了
由於台股回穩，金管會2月底宣布取消四大救市措施，在禁空令退場後，外界關注國安基金是否跟進退場？財政部長莊翠雲今（6）日在立法院表示，國安基金管理委員會將就國內外經濟情勢討論。
立法院財政等委員會今日聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。
國民黨立委賴士葆質詢莊翠雲，在金管會取消禁空令後，國安基金是否也要跟著退場？莊翠雲表示，委員會將就國內外經濟情況討論。
據悉，根據往例，國安基金例會將在4月中旬前召開。
賴士葆再追問莊翠雲，目前股市穩不穩定？莊翠雲回應，觀察每日成交量都穩定，指數也都在萬五左右，是否退場要看委員會的討論。
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