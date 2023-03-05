史上首見！金控去年底投資虧損竟減半 功臣是這件事

據金管會最新統計，截至2022年第四季底，整體金控國內外投資帳上的未實現損失，從上季底的1.24兆元、大幅收斂至6,356億元，幾乎收復了泰半的投資虧損失土；法人認為，今年資本市場撥雲見日，金控帳上損益可望「黑翻紅」，未來若進一步實現股債資本利得，將有助提升金控獲利。

據統計，2022年底金控海外投資評價減損降到4,103億元、國內投資減損也縮減到2,253億元，合計國內外帳上未實現損失僅剩6,356億元，換言之，僅是一個季度，上兆元的帳上虧損，就「神奇」的少了一半。

光一個季度，全體金控就有超過6,000億元的帳上投資評價由虧轉盈、由黑翻紅，放眼過去台灣整體金控的投資表現，可說是前所未見。

為何金控帳上投資虧損、會驟減半數？金控旗下子壽險公司將債券重分類，是最大功臣。去年第四季包括國壽、中壽、台壽和新壽等四大金控子壽險都實施債券重分類。

一家金控主管說，壽險業將市值較低的債券，從需評價的綜合損益（OCI）改列成本（AC），當市值比成本還低時，自然推升帳面投資評價。

該主管說，第四季台股、美S&P500指數單季各上漲5%及7%，美、台十年公債殖利率各小幅走升5個基本點、及下跌37個基本點（1個基本點是0.01個百分點）、美元對台幣貶值3.26%，這些多空因素夾雜不足以支撐金控單季虧損減半的大利多。

再以2022年第二季海外股債市崩跌最兇，當時金控海外投資評價減損達4169億元、再對照2022年第四季海外投資評價回升4953億元來看，顯示除股債市漲跌因素外，還有一個最大推力─債券重分類，正在影響這個數字。

法人說，2023年首季即便有美債價格仍緩跌的利空，但有台美股市續走揚、加上仍有部分金控旗下子壽險選在2023年元旦做債券重分類等兩大利多，仍有助2023年首季金控帳上投資的損益表現，仍有機會黑翻紅。

金管會是在上週五（3日）公布2022年第四季，15家金控集團國內外曝險情況，海外曝險額25.13兆元、國內曝險額40.53兆元，合計國內外曝險額65.66兆元，季增0.75%，前十大投資市場雖仍全盤皆墨，但帳上虧損已大幅縮減。

前十大投資市場中，帳上未實現虧損「縮最大」的竟是阿拉伯聯合大公國，從2022年第三季底還虧了81.8億元，第四季底竟縮減到僅虧0.02億元，幾乎要「虧轉盈」了，意味著壽險業可能都將阿國債券、全轉列成本了。

英國和加拿大市場的投資評價減損、單季也都約少了七成，美國市場投資評價減損則約少了55%，去年底帳上未實現損失降到1698億元。