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疫情緩繳貸款6月結束 王鴻薇籲金管會再延長

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片

因應疫情金管會先前協調國內各銀行，對於受疫情影響還款的客戶，針對房貸、車貸等個人金融產品提供緩繳或展延3到6個月等措施，在今年6月底即將結束。對此，國民黨立委王鴻薇日前在財政委員會質詢中提出，近期房貸利率走高，房貸族壓力不小，要求金管會盡速研議緩繳措施再延長。

王鴻薇說，根據央行最新公布的「五大銀行新承做放款金額與利率統計表」，房貸利率在今年1月已經逼近2%，創下7年來新高。銀行局提供的資料則顯示，個人紓困申請戶數從109年6萬多戶、110年有近14萬戶、到112年達到了17.7萬戶。

王鴻薇表示，在後疫情時代，面臨央行升息、房貸利率上升、物價不斷攀高的狀況下，要求金管會盡速研議延長貸款緩繳措施。金管會主委黃天牧也承諾，將於1個月內與銀行公會開會討論評估可行性，盡快對外報告。

房貸 金管會 疫情

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