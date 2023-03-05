元大金控啟動招募計畫 廣徵800人

元大金控長期深耕台灣，金融業務涵蓋證券、銀行、人壽、投信、期貨、投顧、創投及資產管理，今年釋出6大領域、800個職缺，包含業務人員、數位創新、資安及資訊人員、營運管理人員等，更預計招募30至50位MA(儲備幹部)，培植優秀年輕人。元大金控暨子公司高階主管前往台大校園徵才博覽會與年輕學子交流，MA學長姐也在現場分享經驗，廣邀對金融業有興趣、企圖心旺盛、想追求個人成長機會的社會新鮮人加入。

為布建人才來源多元管道，深耕新世代投入金融業的意願，元大金控與子公司積極參與校園徵才活動，今年聯合徵才主軸以魔術方塊的概念設計，象徵元大金控憑藉強大的資源整合能力和多元化的業務經營策略，讓每一位員工各盡其才、發揮所長。

活動現場除了有MA學長姐分享職涯發展與心路歷程，傳授應徵密技、求職心法及工作心得，還有元大金控高階主管與學子互動，分享金融業的觀點和經驗、解答同學對金融業的好奇、鼓勵同學勇於挑戰突破自我。元大攤位舉辦趣味投籃活動，鼓勵求職者鎖定目標大膽嘗試，「投遞」履歷到心儀的職務。

元大金控業務均衡發展，企業版圖完整、培訓發展制度周全，透過旗下事業線互補、整合，落實全面成長驅動的經營策略，建構多元事業獲利能力，今年鎖定經營管理、業務菁英、投資交易、數位金融、資訊開發、風險管理等6大領域，釋出800個職缺，包括金融交易員、理財業務菁英、數金策略規劃人才、國際經紀人、主動式基金操盤人才、資訊系統開發、風險財務工程與風險管理人員等。

元大金控MA招募，今年預計招收策略發展、投資交易、投行法金、數位金融四類組、約30至50位MA，透過全方位、系統化的培訓體系，MA有更多機會參與公司大型專案及重要任務，快速充實各方面專業能力、提升視野，擁有寬廣的發展空間及晉升機會，歡迎各界優秀人才在元大金控找到自己的舞台，大放異彩。