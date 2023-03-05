儲備幹部最快2年升主管 國泰金控台大校徵開放6200名職缺

國泰金控今年首場校園實體徵才以「國泰N世代，N種未來我敢Try」為主題，釋出6,200名職缺。五大職系包括儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英，熱門職缺像是GMA、CMA、CIM等儲備幹部計畫，其中「數位科技」重點人才需求高達450位，較去年成長50%。國泰號召跨界人才，擔綱金融數位轉型的核心引擎，其中包括熱門AI領域，將加入智能客服阿發、雲端、區塊鏈、資料科學實驗室等團隊為創新服務帶入N種可能。

疫情帶來工作型態改變，讓企業除了端出薪資福利之外，「彈性工作」與「員工體驗」成為今年度吸才必要條件，根據LinkedIn 2022年全球人才趨勢報告中指出，當員工對於彈性工時與地點感到滿意時，員工感到快樂的比例為2.6倍，願意推薦他人該公司職務的比例是2.1倍，因此國泰金控今年在台大校徵一級戰區，特別打造「共享辦公」的實境職場環境，以「吸眼球」策略成功讓求職者停下腳步，此外現場陣容也不遑多讓，由國泰金控總經理李長庚領軍集團一級主管，包括國泰證券董事長莊順裕、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰產險總經理陳萬祥、國泰投信總經理張雍川總經理、國泰人壽發言人林昭廷等親臨現場為求職者提供N種問題解答。

李長庚在現場祝福即將步入職場的Z世代同學，正面臨人生非常重要的選擇，事關到未來人生內涵與職涯發展，台灣諺語說：「站對位，卡贏過會打拳頭。」站對位置選對舞台，人生將相對容易，最近熱門話題是ChatGPT人工智慧發展會不會取代未來工作，都指出單調重複性質的工作將被取代。而「跨域、跨國界、跨產業」等專業整合能力才不容易被取代，期待Z世代一起加入國泰金控，國泰提供符合現代與未來所需要的跨界工作型態，包括行動辦公場域、數位發展與國際發展等，進入國泰金控，將有跨國、跨子公司、跨部門、跨專業歷練機會，訓練新鮮人成為跨界人才，不用擔心工作被AI取代，歡迎Z世代選擇國泰做為人生舞台，翻轉人生創造無限可能。

銀行、保險、資產管理是國泰的三大業務核心，而「人才」可說是最大的核心引擎，國泰不遺餘力打造能讓同仁展現舞台的機會。國泰內有跨四個世代的同仁，這幾年來積極推動數位轉型，最重要的就是mindset(思維)要改變，國泰做了很多努力，為每位同仁客製化數位課程，舉辦共享學堂，讓跨集團、跨部門之間有更多交流和互相學習的環境，這兩年陸續成立台中、高雄CDC資訊開發中心(Cathay Development Center)，吸引在地人才不再北漂，作為集團雲端開發基地，助攻東南亞業務。目前疫情逐漸緩解，國泰金控是少數仍以混合式工作模式(Hybrid work model)的金融業者，為的就是提供同仁更彈性的工作環境、鼓勵思考創造，在面對嚴峻的市場經營和氣候變遷時，更能保有彈性因應外在巨變的不確定風險，非常歡迎各界菁英，一起成為國泰金融科技加速器的重要成員。

國泰攤位現場精心設計趣味的測驗，3分鐘猜出適合職系，五大職系包括須450位的「數位科技」職系，號召金融專業與數位趨勢的跨界人才，是國泰金融數位轉型的核心引擎；廣納5500位的集團「業務菁英」需要積極主動超級好聊能幫理財的交際星，提供優質客戶最有前瞻性的市場建議；也需180位「營運企劃」找尋能掌握紮實精密的營運機制，高速效率管控流程的計畫通；85位「財投精算」工作內容包括商品設計等；新鮮人關注的「儲備幹部」找尋具備多元技能菁英，有金控GMA、銀行CMA，及人壽CIM三大計畫，招募逾40人，享百萬以上年薪、集團輪調培育，最快1-2年升遷到主管職。

根據美世2022人才報告指出，有96%員工希望公司重視永續發展，即是工作彈性與保障、多元公平與共融(DEI, Diversity Equity and Inclusion)等面向。國泰從文化、政策、制度、互動四個層面打造多元包容的DEI職場，讓跨世代、跨族群、多元背景的同仁都能發揮潛能，除了在今年全面推動DEI微課程進行文化認知打底，舉辦領導力培訓強化管理層認知，制度面則確保日常營運流程無歧視、無差別化待遇，定期檢視優化流程，提供足夠資源以提升員工體驗，舉例來說，全面檢視內部福利制度用詞無性別歧視，確保同性伴侶權益不受影響。並於內部建立更平等、頻繁的對話與回饋管道，強化內部溝通，搭建多元溝通機制，例如取消制服、公文簡化，此二項員工心聲，已完成內部制度改變。