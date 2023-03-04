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金控老總看景氣與金融業獲利 估今年會比去年好

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台大徵才博覽會今天舉行，國泰金控也到場設攤，國泰金總經理李長庚出席。記者曾原信／攝影
台大徵才博覽會今天舉行，國泰金控也到場設攤，國泰金總經理李長庚出席。記者曾原信／攝影

去年經歷金融市場動盪、股債雙跌、防疫險虧損，多家金控獲利大減，今年金融業能否谷底翻身？國泰金總經理李長庚、中信金總經理陳佳文認為，今年景氣可望比去年好，金融業則可望受惠於升息，並走出去年防疫險的衝擊。

國泰金總經理李長庚、中信金總經理陳佳文今親自到台大徵才博覽會現場。李長庚受訪談到對今年景氣的看法，他認為，今年市場的變動不會像去年可怕，去年暴力升息的狀況是「百年難得一見」，今年一定會比去年好。

李長庚指出，首先，去年俄烏戰爭爆發，引發糧食、能源價格飆漲，通膨往上飆，各國央行都暴力升息，這樣的場景今年不至於再發生；第二，經過去年一整年後，各國央行的政策對於投資人、各行各業，已經開始適應在高通膨及高利率下。

美國3月若將持續升息，對金融業有利嗎？李長庚表示，正斜率的殖利率曲線，金融業才可能賺到錢，如果像之前幾乎零利率、負斜率的殖利率曲線，金融業賺不到錢，所以利率在某種程度上有一點水準，對金融業是好的，不過利率太高，對景氣多少有壓抑作用，但在合理的利率水準下，對金融業、保險業發展都好。

陳佳文受訪時表示，預估今年景氣上半年會比較差，主要是庫存問題，但下半年會漸漸好轉。受惠於升息，預期銀行今年還是有機會創下歷史新高，產險業的防疫險損失預估4月到7月間能改善，中信、國泰、富邦在產險的損失會比去年少很多。

但陳佳文指出，今年人壽的經營還是非常困難，利率升息後，很多債券部位沒辦法像以前那麼好操作，第二是海外投資部位需要做避險，因為美元利率升得很高，避險成本會顯著比以前高很多。簡單來講，今年銀行為主的金控還是相當不錯，但壽險為主的金控會比較辛苦。

台大徵才博覽會今（4）日舉行，中信金控也到場設攤。圖為中信金控總經理陳佳文。記者曾原信／攝影
台大徵才博覽會今（4）日舉行，中信金控也到場設攤。圖為中信金控總經理陳佳文。記者曾原信／攝影

金融業 升息 防疫險

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