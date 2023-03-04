台新金校園徵3000名人才 MA培育今年全面納入永續培訓

因應永續發展、緊跟數位趨勢等目標，台新金控（2887）積極招募新血，今(4)日參與臺大徵才博覽會，鎖定各領域潛力新生代，並積極延攬數位科技與國際人才。台新金控今年預計釋出超過3,000個職缺，徵才規模更勝往年，並預計招募70名儲備幹部(MA)，年薪百萬起跳。此外，今年也將啟動海外招募計畫，首波將於4月初在日本展開。

2023臺大徵才博覽會今(4)日於臺灣大學椰林大道登場。台新金控主管及儲備菁英們於徵才攤位上，熱情提供職缺諮詢及履歷健診，現場互動熱絡。觀察年輕學子詢問度最高的人才招募專案包含「台新金控儲備菁英計畫(MA Program)」及「Early Win 職場體驗計畫」。

台新金控表示，為接軌國際永續趨勢，落實推動淨零計畫，今年「台新金控儲備菁英專案 (MA Program)」將納入永續培訓課程規劃，期許培育更多永續種子，讓每一位台新的MA都有機會成為永續MA；未來將於各業務面向推動永續金融，持續引領企業夥伴朝永續經營發展，並提供客戶多元、創新的普惠金融商品與服務，以實踐台新「認真永續 綠色生活」的永續策略主軸。

2023年MA專案共分為八大組別，分別為「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「金融市場組」、「證券市場組」、「數據分析組」及「人壽保險組」。今年邀請各組別MA學長姐到場分享台新MA專案特色及親身成長經歷，透過生動的職場甘苦談，讓求職新鮮人們躍躍欲試。台新MA專案擁有完整多元的培訓機制，學習資源豐富，配合海外業務發展，MA成員也有機會至海外實習或於培訓後至海外據點服務。MA專案為台新職涯發展的快速跑道，歡迎優秀人才踴躍嘗試。

台新「Early Win 職場體驗計畫」則是專為大四及碩二即將邁入職場的學生所提供的實習計畫，今(2023)年已邁入第12年。台新每年提供超過300個實習名額，職缺多元，深受學生青睞。不同於寒暑假短期實習，台新更重視提供學生完整長期的實習機會，讓學校課業與職場實習並進，幫助即時將在校所學運用於實際職場環境中。每年有逾百名表現優異的學生，在實習期間即收到正式聘書；畢業後除可以直接接軌自己的理想職務，更不必擔心職場適應問題。

因應國內外業務成長快速，台新持續招募新鮮人職缺，例如：存匯專員、儲備理財專員、法金助理、客戶關係經理人、壽險顧問、客服專員、程式設計師等，也歡迎具金融相關經驗的專業人才加入。此外，考量海外市場需求，今(2023)年將啟動海外招募計畫，首波海外徵才將於4月初於日本展開，展現對具海外生活經驗及語言專長之人才的強烈需求。

台新金控表示，去(2022)年加入新成員台新人壽後，員工的職涯規劃選擇更為多元，內部已有多位同仁成功申請轉調至台新人壽服務，原職任滿2年即可申請，給予員工更大職涯發展自主權。另一方面，台新金控也在2022年加入「台灣人才永續行動聯盟」，以貫徹人才永續指標，並連續五年獲亞洲最佳企業雇主獎，歡迎多元人才加入，與台新一同智慧成長。

台新認真推動淨零永續，五度蟬聯道瓊永續指數(DJSI)世界及新興市場指數，持續響應氣候相關財務揭露倡議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，以務實方式評估氣候風險與機會，亦積極落實科學基礎目標倡議（SBTi）目標審核通過後的各項減碳與議和計畫，並增加異業合作及客戶議合管道。未來將持續投入強化人才的永續培育，建構永續金融生態系。