國泰金徵6200職缺 總座李長庚：三跨人才不會被AI取代

國泰金控今年首場校園實體徵才活動今（4）日於台大校園徵才博覽會熱烈展開，以「國泰N世代，N種未來我敢Try」為主題，釋出6,200名職缺。國泰金控總經理李長庚指出，「站對位，卡贏過會打拳頭」，站對位置、選對舞台，人生相對容易。

近期熱門話題是ChatGPT人工智慧發展會不會取代未來工作，結論是單調重複性質工作被取代，甚麼不會被取代？可以「跨領域、跨國界、跨產業」人才不容易被取代，期待Ｚ世代加入國泰金控，符合現在與未來世界發展工作型態，包括數位發展等等。

國泰金控今年開出五大職系，包括儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英，熱門職缺像是GMA、CMA、CIM等儲備幹部計畫，其中「數位科技」重點人才需求高達450位，較去年成長50%。國泰號召跨界人才，擔綱金融數位轉型的核心引擎，其中包括熱門AI領域，將加入智能客服阿發、雲端、區塊鏈、資料科學實驗室等團隊為創新服務帶入N種可能。

五大職系包括須450位的「數位科技」職系，號召金融專業與數位趨勢的跨界人才，是國泰金融數位轉型的核心引擎；廣納5500位的集團「業務菁英」需要積極主動超級好聊能幫理財的交際星，提供優質客戶最有前瞻性的市場建議；也需180位「營運企劃」找尋能掌握紮實精密的營運機制，高速效率管控流程的計畫通；85位「財投精算」工作內容包括商品設計等；新鮮人關注的「儲備幹部」找尋具備多元技能菁英，有金控GMA、銀行CMA，及人壽CIM三大計畫，招募逾40人，享百萬以上年薪、集團輪調培育，最快1-2年升遷到主管職。

疫情帶來工作型態改變，讓企業除了端出薪資福利之外，「彈性工作」與「員工體驗」成為今年度吸才必要條件。國泰金控李長庚總經理領軍集團一級主管，包括國泰證券莊順裕董事長、國泰世華銀行李偉正總經理、國泰產險陳萬祥總經理、國泰投信張雍川總經理、國泰人壽林昭廷發言人等親臨現場為求職者提供N種問題解答。

銀行、保險、資產管理是國泰的三大業務核心，而「人才」可說是最大的核心引擎，國泰不遺餘力打造能讓同仁展現舞台的機會。國泰內有跨4個世代的同仁，這幾年來積極推動數位轉型，最重要的就是mindset(思維)要改變，國泰做了很多努力，為每位同仁客製化數位課程，舉辦共享學堂，讓跨集團、跨部門之間有更多交流和互相學習的環境。

這兩年陸續成立台中、高雄CDC資訊開發中心(Cathay Development Center)，吸引在地人才不再北漂，作為集團雲端開發基地，助攻東南亞業務。目前疫情逐漸緩解，國泰金控是少數仍以混合式工作模式(Hybrid work model)的金融業者，為的就是提供同仁更彈性的工作環境、鼓勵思考創造，在面對嚴峻的市場經營和氣候變遷時，更能保有彈性因應外在巨變的不確定風險，非常歡迎各界菁英，一起成為國泰金融科技加速器的重要成員。