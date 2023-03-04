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中信防疫險理賠上看200億：氣候變遷成產險最大敵人

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中信金控今日參加「VISION 2023臺大校園徵才博覽會」，現場學子互動踴躍。／中信金控提供
中信金控今日參加「VISION 2023臺大校園徵才博覽會」，現場學子互動踴躍。／中信金控提供

台灣人壽總經理莊中慶今（4）日出席台大校園博覽會，會後受訪指出，旗下中信產險的防疫險有效保單到期日預估到今年4月底，假設指揮中心5月將新冠肺炎從第五類傳染病降級到第四類，「對我們影響，估計數沒有太大差異」。

估計最終防疫保單理賠率落在投保人數的近70％，目前已經到60%，防疫險理賠金額估最終將上看接近200億元，當初收進42萬張防疫險保單。中信產同樣透過防疫險發揮社會安定力量。

莊中慶指出，今年產險業擺脫防疫險陰影，的確會好一點，但氣候變遷仍會是產險業最大敵人，造成產險業傷害，台灣產險業必須一起克服，包括各項險種原先預估的損失率，可能都將因氣候變遷而有不同變化，包括水險、火險、貨物險、農產品相關保險等等，都將必須因應氣候變遷，重新估計。

對於保險業今年業務推動是否都受到防疫險影響走緩，莊中慶回應，應該要這麼說，各家業者現階段主要人力仍在處理防疫險，但正常業務都在推動，以中信產1月、2月排除防疫險，其他業務都表現佳，包括車險、住火理賠率都在掌握之內，本業還是必須經營。

對於壽險今年著重推動哪類型保單？莊中慶回應，壽險今年準備接軌2024年IFRS，需要資產配置以及策略調整，因此，台壽基本上會以穩健型、長天期商品為主，盡量減少匯差的商品，今年會以三種商品包括投資型、長年期保單、美元保單為主。

壽險業將於2026年接軌新清償能力指標（ICS），接軌後，恐因股票風險係數拉高，恐導致壽險資金減持台股，莊中慶透露，保險局了解壽險業壓力，將會有適合台灣國情、適合壽險業、以及給予緩衝期的資本計提，數字尚未出來。

由於保險局日前指出，目前RBC適用台股係數是21.65%，因目前台灣被富時指數列為開發中國家，48%是開發中國家的風險係數，將研擬向國際保險監理官協會（IAIS）爭取改用高度經濟發展國家的風險係數35%。

莊中慶指出，希望基本上比照開發中國家，因為風險一樣，不會在台灣、美國買股不同，希望以台灣經濟實力與專業與操作，應該可以比照開發中國家的風險計提，對保險公司增資壓力不會那麼大。

防疫險 壽險業 開發中國家

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