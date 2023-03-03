邁向2050淨零排放 一銀停止新承作燃煤電廠專案融資
第一銀行自2020年12月正式簽署加入赤道原則協會，成為國內公股銀行首家赤道原則會員銀行後，因應國際減碳趨勢之浪潮，並強化氣候變遷風險的韌性暨發揮對產業永續發展之影響力，董事會通過不再新增承作「開採煤炭之礦業公司融資案件」及「興建燃煤電廠之專案融資（屬減碳轉型者除外）」之承諾，從上而下建立全行淨零轉型的氣候使命，以期成為國家「2050淨零排放」之助力。
近年來減碳已成為企業不可迴避的重要議題，第一金控（2892）積極強化氣候變遷治理能力，2018年導入氣候相關財務揭露（TCFD）框架，2021年首次發行TCFD報告書，且連續二年取得英國標準協會（BSI）「Level 5+」最高等級認證。
2022年加入碳核算金融聯盟（PCAF），並簽署科學基礎減量目標倡議（ SBTi ），建立集團投融資對象溫室氣體排放量之盤查機制，逐步將氣候風險管理融入業務流程。此外，第一金控加入「永續金融先行者聯盟」，作為唯一公股金融機構成員，期許成為淨零排放推手，採取具體減碳行動，透過與投融資對象議合，協助企業永續轉型。
第一銀行依循金控母公司永續發展策略，除承諾不再新增承作開採煤炭之礦業公司或興建燃煤電廠之專案融資案件，並設定高污染/高碳排產業授信限額比重上限，逐月監控相關產業曝險。
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