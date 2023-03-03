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元富好YOUNG演唱會5月3日登場 陳勢安x畢書盡開唱倒數快搶門票

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富好YOUNG演唱會陳勢安x畢書盡開唱。元富證券/提供
元富好YOUNG演唱會陳勢安x畢書盡開唱。元富證券/提供

新光金控旗下元富證券搶攻年輕族群開戶商機，將於5月3日舉辦元富好YOUNG演唱會，重磅邀請陳勢安與畢書盡於台北國際會議中心(TICC)同台飆唱，凡3月31日前完成線上開戶及任一筆電子交易，至專屬網頁登記並完成索票，即可獲得限量的元富好YOUNG演唱會免費門票乙張。開唱倒數，趕緊把握機會快搶門票。

雙情歌王子畢書盡與陳勢安將睽違多年再次於演唱會合體演出，兩人合唱的《勢在必行》，更在推出當時造成了廣大迴響。這首歌是由戴佩妮特別為陳勢安及畢書盡量身打造，多年來每每成為演唱會大合唱的經典歌曲，堪稱是歌迷的回憶殺。此次元富好YOUNG演唱會不僅將重現給所有歌迷，兩人還將帶來多首KTV必點金曲，準備帶領大家High翻一整晚。元富證券看好新世代投資潛力，除了舉辦演唱會，第1季亦推出元富帶你這young理財，元富證券全台分公司提供投資新手專業服務，協助好young的你開啟理財之路。

根據證交所最新公布，台股2月新開戶人數再增加68,265人，其中，2月新開戶年齡層在30歲以下達48,404人、占比達7成以上，顯示年輕族群仍是最主要開戶群。新手投資最常面臨的狀況就是知道理財是很重要的一件事，但卻遲遲沒有實際行動。對於資金不多的年輕人來說，無論是零股投資、存股理財、定期定額等都是初階投資的敲門磚。

元富證券說，以客戶需求導向與體驗為首要出發點，推出個人化理財平台，包括智能選股等功能，人人都可以輕鬆、安全地進行投資。還能至元富YouTube免費觀看投資講座，一步步累積自己的投資觀點、迅速存到人生第一桶金。

呼應新手投資熱潮，元富推開戶好禮三重送，「開戶好禮二選一」 : 線上成功同時開立證券加複委託帳戶新戶者，並完成證券或複委託全商品任一筆電子交易，可選擇限量的「元富好YOUNG演唱會」門票乙張或300元超商商品卡。「OU開戶交易禮」: 透過OU好富投成功開通OU數位存款帳戶後，並完成登入網路/行動銀行至少1次紀錄，可獲開戶登入禮188元；設定為元富證券的證券及複委託交割帳戶後，完成數位證券存款帳戶首筆交割款扣款，可獲交易綁定禮100元。「存股禮」: 3月31日前於元富存股平台首次新增存股專案，且於2023年6月30日前成功扣款3次以上即送100元超商商品卡。元富證券展現搶攻年輕族群市場企圖心，持續將專業理財服務延伸至多元族群。

元富 演唱會

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