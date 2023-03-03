快訊

賴系人馬掌資策會衍生公司 上任就毀約恐登補助黑名單

「要學生上戰場？」全動法惹議 教長：即日起停止青年服勤資料建置

搶救危老！蔣萬安宣布：北市公辦都更同意門檻90%降至75%

刮刮樂挺棒球 大富大貴、獎金紅不讓上市

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新款刮刮樂「大富大貴」、「獎金紅不讓」。圖/台彩提供
新款刮刮樂「大富大貴」、「獎金紅不讓」。圖/台彩提供

台灣彩券3日推出「大富大貴」及「獎金紅不讓」兩款刮刮樂新品，「大富大貴」每張售價新台幣500元，票面上招財貓坐在閃耀金幣堆中笑靨迎人，搭配日式金扇與千万両金幣，討喜可愛、貴氣十足，頭獎500萬元。

「獎金紅不讓」每張售價200元，票面呼應遊戲主題，以奮力揮棒擊球的打者及贏得勝利的黃金冠軍盃與計分板為設計，猶如置身精彩刺激的球賽現場，適逢第五屆世界棒球經典賽即將開賽，話題性十足，頭獎200萬元。兩款新品總獎項超過230萬個，總獎金逾13.4億元。

台彩表示，「大富大貴」票面上置身在閃亮金幣堆中的兩隻招財貓笑靨迎人，左「富」右「貴」討喜又可愛，搭配貴氣十足的日式金扇、千万両金幣等財富元素 ，在各式粉嫩繽紛的和風圖騰烘托下更添刮獎趣味。提供多種簡單有趣的玩法，高達14次中獎機會，共有兩個頭獎500萬元，總獎項超過105萬個，總獎金逾8.7億元，總中獎率42.02%。

第五屆世界棒球經典賽與中華職棒即將開打，民眾呼朋引伴為支持的球隊搖旗吶喊之際，刮刮樂也有新品助陣，「獎金紅不讓」票面上屏氣凝神的打者面對全場熱血沸騰的觀眾奮力揮棒擊球，宛如擊出全壘打的緊張刺激，為呼應遊戲主題還運用打擊者、冠軍盃與計分板作為遊戲刮區設計，也將棒球運動各種元素如球衣、捕手面罩、壘包等設計作為對獎符號，共有三個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過13萬個，總中獎率35%。

延伸閱讀

辜仲諒欲赴日參加亞洲棒球總會會議 提1億保證金暫解限制出境

擬赴日本參加經典賽會議 辜仲諒暫時解除限境

棒球／經典賽集訓被王建民調一下 文大投手林振瑋學到新武器

嘉檢與職棒聯盟辦法治教育 落實棒球運動防賭機制

相關新聞

銀行MA徵才開跑 這家很敢給「海外組」年薪250萬元

第一銀行（2892）今年度MA（儲備核心人才）徵才正式開跑，今年將招募60名MA，包括一般組50名以及數位資訊組10名，...

央行副總裁陳南光辭職 政大經濟系兼任教授朱美麗接任

中央銀行副總裁陳南光任期屆滿，總統府今（3）日發布總統令指出，央行第20屆理事會理事並為常務理事陳南光已准辭職，應予免職...

假名人真詐騙 金管會要管

「黃天牧公布內幕，這六支股票跌無可跌」。近期在網路上類似這樣的詐騙、不法投資廣告猖獗，不只以知名人士冒名投放釣魚廣告，就...

央行戰熱錢 台幣爆量貶

新台幣昨（2）日先升後貶，外資、央行對做，熱錢匯出台灣，出口商惜售美元，台灣央行持續進場阻貶，新台幣匯率昨日連三貶，終場...

金管會攜手數位部 研議金融科技

數位發展部部長唐鳳昨（2）日現身金管會，金管會主秘蔡福隆表示，兩部會主要是召開例行性跨部會溝通平台會議，討論進展有二。一...

壽險業兩頭燒 元月虧219億

壽險業蠟燭兩頭燒。1月台幣升值，壽險業海外投資若完全不避險，單月匯損2,718億元，即便用避險工具沖掉76%損失，卻暴增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦