刮刮樂挺棒球 大富大貴、獎金紅不讓上市

台灣彩券3日推出「大富大貴」及「獎金紅不讓」兩款刮刮樂新品，「大富大貴」每張售價新台幣500元，票面上招財貓坐在閃耀金幣堆中笑靨迎人，搭配日式金扇與千万両金幣，討喜可愛、貴氣十足，頭獎500萬元。

「獎金紅不讓」每張售價200元，票面呼應遊戲主題，以奮力揮棒擊球的打者及贏得勝利的黃金冠軍盃與計分板為設計，猶如置身精彩刺激的球賽現場，適逢第五屆世界棒球經典賽即將開賽，話題性十足，頭獎200萬元。兩款新品總獎項超過230萬個，總獎金逾13.4億元。

台彩表示，「大富大貴」票面上置身在閃亮金幣堆中的兩隻招財貓笑靨迎人，左「富」右「貴」討喜又可愛，搭配貴氣十足的日式金扇、千万両金幣等財富元素 ，在各式粉嫩繽紛的和風圖騰烘托下更添刮獎趣味。提供多種簡單有趣的玩法，高達14次中獎機會，共有兩個頭獎500萬元，總獎項超過105萬個，總獎金逾8.7億元，總中獎率42.02%。

第五屆世界棒球經典賽與中華職棒即將開打，民眾呼朋引伴為支持的球隊搖旗吶喊之際，刮刮樂也有新品助陣，「獎金紅不讓」票面上屏氣凝神的打者面對全場熱血沸騰的觀眾奮力揮棒擊球，宛如擊出全壘打的緊張刺激，為呼應遊戲主題還運用打擊者、冠軍盃與計分板作為遊戲刮區設計，也將棒球運動各種元素如球衣、捕手面罩、壘包等設計作為對獎符號，共有三個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過13萬個，總中獎率35%。