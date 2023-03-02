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6家銀行違規動用聯徵資料製作行銷名單 金管會回應了

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

聯徵中心日前發現有6家銀行違規利用查詢客戶聯徵資料產製行銷名單，遭罰5萬元及暫停查詢3天。因罰得太輕，被網友痛罵「廉價的台灣個資」、「變相鼓勵」。對此金管會今日表示，「銀行為了行銷目的而動用聯徵資料是不行的」。

這6家銀行分別是台北富邦銀、台新銀（5848）、永豐銀（5849）、滙豐銀、王道銀（2897）、上海商銀（5876）。金管會銀行局副局長童政彰今日表示，如果是客戶表達銀行基於行銷的目的去查聯徵資料是可以，「但不能是銀行主動」。發動目的是客戶基於要跟銀行辦貸款，你去查我是可以的。

差別在於，是由銀行發動「我即將要進行行銷，而去動用聯徵資料，這是不行的，聯徵資料只能用授信目的。」童政彰指出，過去監理過程有發現，有銀行在行銷名單去使用聯徵資料庫，金管會認為聯徵的資料相關使用，應該非常嚴謹，因此在去年有通函要求銀行在使用到聯徵資料庫，必須要謹守聯徵會員相關的規定。

他強調，這6家銀行所用的客戶資料，本身就是屬於這6家銀行自己的客戶，只是6家銀行在使用這些客戶資料的過程中，進行相關名單產製，這些行銷名單的範圍全部都是屬於這6家銀行客戶，但在產製的過程，有動用到聯徵的資料庫，去確認這些名單裡面是否屬於高風險的客群，如果是屬於高風險的客群，銀行就不會對這些客戶進行相關的行銷作業。

童政彰說明，相關的查閱事實上是合法，只是銀行是踩到聯徵在約束會員銀行時的間接使用目的，因此聯徵才對這些銀行進行相關處分，這是屬於聯徵對於其會員銀行的要求，這部分後續金管會也會持續督促聯徵中心，加強約束其會員機構。

金管會 上海商銀

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