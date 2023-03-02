壽險業兩頭燒！匯損、避險成本齊飆 1月爆虧逾200億元

壽險業蠟燭兩頭燒。1月台幣升值，壽險業海外投資若完全不避險，單月匯損2,718億元，即便用避險工具沖掉了76%損失，但卻因爆增了272億元的避險費用，即便用外匯準備金沖抵，最後仍是淨匯損561億元，使壽險業1月虧損219億元，沒了開門紅、更連四個月陷入虧損泥沼。

保險局副局長蔡火炎說，1月壽險業受匯損拖累，投資淨利益僅剩520億元、較去年同期大減890億元或63%。

壽險業去年才剛拆了淨值炸彈，今年卻因避險成本高漲，面臨「避險與否」兩難中。若要避險、獲利就會被高漲的避險費用吃掉，若縮減避險，龐大海外投資就得直接與匯率直球對決。

壽險業做海外投資，因多是美元計價，為避免匯損，業者多會用衍生性金融商品工具做避險。一般業者避險部位多落在6~7成左右。

壽險業做避險的衍生性金融商品工具，包括CS（換匯）和NDF（無本金交割遠匯），前者與兩國利差有關，利差愈大、換匯成本愈高，後者與台幣匯率預期有關，升值預期愈濃，NDF愈貴。目前CS和NDF避險成本都約落在3.8%左右。

但壽險業今年遇到的大麻煩，是「愈避愈貴」的避險費用。據金管會數據，1月台幣升值，壽險業避險工具利益2,067億元占匯損2,718億元約76%，等於業者用避險工具大幅沖掉了76%的匯兌損失，較上月大增，顯示台幣升值，業者只能砸大錢避險。

避險費用到底貴了多少？據數據顯示，今年1月避險費用272億元，改寫金管會從2019年6月公布該統計來的新高紀錄，更是去年同期80億元的三倍，市場預期2023年在台美利差擴大下，恐會愈來愈貴。

若以從去年11月台幣狂升至今三個月，壽險業海外投資若完全沒避險，匯損將高達9,025億元，同期壽險業避險費用也砸了718億元，避險費用跳增。

金管會公布2023年1月底壽險業獲利、淨值和匯兌概況。受1月台幣對美元升值2.2%，使2月單月壽險業未避險的匯兌損失2,718億元，即便業者透過CS、NDF等避險契約做對沖、又拿了362億元外匯準備金做沖抵，1月仍呈現淨匯損561億元。