快訊

Toyz飲料店違建當廚房 北市府：不改善就拆

4.58億元現金全繳國庫 去年無人繼承遺產創新高

6銀行拿聯徵資料產製行銷名單挨罰 金管會：不能由銀行主動查

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
6家銀行使用聯徵資料產製行銷名單被罰，金管會今表示，查詢聯徵資料「不能由銀行主動」。記者戴瑞瑤／攝影
6家銀行使用聯徵資料產製行銷名單被罰，金管會今表示，查詢聯徵資料「不能由銀行主動」。記者戴瑞瑤／攝影

聯徵中心日前公告，有6家銀行使用聯徵資料產製行銷名單，各開罰5萬元，公告被貼上網後，網友撻伐認為罰則太輕。金管會銀行局今表示，6家銀行調閱的資料雖然都是自家客戶的資料，但因為有間接使用到聯徵資料庫，以違反會員規約開罰。

據聯徵中心公告的2023年違規查處名單，當中包含北富銀、台新銀、永豐銀、滙豐銀、王道銀、上海商銀，有透過聯徵資料產製行銷名單，各被開罰5萬元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，去年有發函要求所有銀行，使用聯徵資料庫要謹守聯徵中心會員相關規定，後來也特別請各銀行稽核單位，清查在產製行銷名單中是否有不當使用聯徵資料庫查核，並於去年第3季陸續回覆給金管會，同時移送給聯徵中心，由聯徵中心檢視銀行涉及違反會員規約，因此罰款。

童政彰指出，其實這6家銀行用的客戶資料，本來就是各銀行自己行內的客戶，只是產製名單過程中，有間接使用到聯徵資料庫。銀行為行銷小額信貸，從自家的信用卡客戶名單中篩選出目標客戶，但為了精準行銷，在參數設定上動用到聯徵的高風險客群名單，把高風險客戶剔除掉。

如果是動用自家既有客戶的聯徵資料有違規嗎？童政彰表示，這次開罰是「目的」的問題，也就是查詢聯徵資料「不能由銀行主動」。舉例來說，當客戶今天有授信目的，想向銀行辦貸款，因此授權銀行去查聯徵資料，這樣是可以的，但不能由銀行主動去查客戶資料。

金管會 上海商銀 信用卡

延伸閱讀

2銀行捲入詐貸案未發重訊 金管會：沒被搜索無須申報

國票創投換董座 金管會再度重申予以尊重

網上投資詐騙廣告滿天飛 金管會將找兩大社群平台來談

溯源堵投資詐騙廣告 金管會邀Google及Meta討論

相關新聞

法巴人壽將擴大投資台灣 提出4大核心發展策略

看好台灣保險市場商機，外商壽險法國巴黎人壽今（2）日宣布將持續落地深耕台灣，同時更因應數位潮流，計畫擴大投資台灣。法國巴...

康和證董事長干涉掏空檢舉案 遭減薪2成再挨罰

康和證（6016）董事長鄭大宇遭檢舉涉嫌掏空，卻在董事會或審委會討論檢舉案時還參與討論和表決，企圖干涉獨董，公司更以公司...

6銀行拿聯徵資料產製行銷名單挨罰 金管會：不能由銀行主動查

聯徵中心日前公告，有6家銀行使用聯徵資料產製行銷名單，各開罰5萬元，公告被貼上網後，網友撻伐認為罰則太輕。金管會銀行局今...

國銀監理壓力測試牽動配息？ 黃天牧：非A則B的關係

為掌握國銀風險承擔能力，金管會今年規劃辦理本國銀行監理壓力測試，是否會牽動國銀2024年配息，金管會主委黃天牧表示，兩者...

美元續強 新台幣放量走疲收30.63元創近2個月新低

市場升息預期濃厚，加上美債殖利率衝破4%，助長美元強勢格局，非美貨幣倒成一片，新台幣匯率隨之走弱，今天收盤收在30.63...

2銀行捲入詐貸案未發重訊 金管會：沒被搜索無須申報

一名金姓女子涉向4家銀行詐貸達新台幣2億餘元，檢調懷疑有銀行員內神通外鬼，啟動搜索並約談銀行員。其中有2家民營銀行未發布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦