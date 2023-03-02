6銀行拿聯徵資料產製行銷名單挨罰 金管會：不能由銀行主動查

聯徵中心日前公告，有6家銀行使用聯徵資料產製行銷名單，各開罰5萬元，公告被貼上網後，網友撻伐認為罰則太輕。金管會銀行局今表示，6家銀行調閱的資料雖然都是自家客戶的資料，但因為有間接使用到聯徵資料庫，以違反會員規約開罰。

據聯徵中心公告的2023年違規查處名單，當中包含北富銀、台新銀、永豐銀、滙豐銀、王道銀、上海商銀，有透過聯徵資料產製行銷名單，各被開罰5萬元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，去年有發函要求所有銀行，使用聯徵資料庫要謹守聯徵中心會員相關規定，後來也特別請各銀行稽核單位，清查在產製行銷名單中是否有不當使用聯徵資料庫查核，並於去年第3季陸續回覆給金管會，同時移送給聯徵中心，由聯徵中心檢視銀行涉及違反會員規約，因此罰款。

童政彰指出，其實這6家銀行用的客戶資料，本來就是各銀行自己行內的客戶，只是產製名單過程中，有間接使用到聯徵資料庫。銀行為行銷小額信貸，從自家的信用卡客戶名單中篩選出目標客戶，但為了精準行銷，在參數設定上動用到聯徵的高風險客群名單，把高風險客戶剔除掉。

如果是動用自家既有客戶的聯徵資料有違規嗎？童政彰表示，這次開罰是「目的」的問題，也就是查詢聯徵資料「不能由銀行主動」。舉例來說，當客戶今天有授信目的，想向銀行辦貸款，因此授權銀行去查聯徵資料，這樣是可以的，但不能由銀行主動去查客戶資料。