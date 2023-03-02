康和證董事長干涉掏空檢舉案 遭減薪2成再挨罰

康和證（6016）董事長鄭大宇遭檢舉涉嫌掏空，卻在董事會或審委會討論檢舉案時還參與討論和表決，企圖干涉獨董，公司更以公司資金代墊鄭大宇保釋金等，違反公司治理和內控。

金管會今對康和證開罰144萬元，並加罰鄭大宇120萬罰鍰，且鄭大宇、總經理邱榮澄及法遵副總丁永康都減薪20%，鄭與邱減薪為期半年、丁減薪三個月，並限制康和證不得增加對子公司轉投資。

康和證驚傳家族內鬥，鄭大宇日前遭檢舉利用人頭規避關係人交易購地，傳私吞賣地16億元，檢調正偵辦中。金管會也對康和證做檢查，發現公司對檢舉案調查程序、用公司資金代墊保釋金等均違反公司治理和內控制度。

證期局副局長高晶萍說，對鄭大宇處罰鍰和減薪半年，尚不影響消極資格，因為目前檢調正偵辦尚未有最新進度，除非後續遭判決才會檢討消極資格條件。換言之，目前鄭大宇仍可續任康和證董事長。

這次也對康和證依照證交法66條處警告，高晶萍說，66條警告的效果，包括限制轉投資國內外、三個月內不能新增業務，設分支機構也不能做現增。據了解，康和證目前正有國內轉投資計畫，可能這塊就會被限制。

金管會檢查康和證時，發現公司對檢舉案處理程序有缺失，及用公司資金代墊保釋金。

主要四大缺失：

一、稽核室出具鄭大宇檢舉案調查報告，先經鄭員簽核再送獨立董事；檢舉案調查報告僅列審計委員會及董事會的報告事項，未依規定列討論案；

審計委員會討論檢舉案之相關議案，被檢舉人於議案中發言，有影響獨立董事獨立判斷之虞；董事會討論檢舉案之相關議案，被檢舉人參與討論及表決。

二、非審計委員會或薪酬委員會的成員例行性列席會議，且未於討論及表決時離席，違反公司治理相關規定。

三、康和證券在內部未有對人員涉訟的墊付保釋金作業有明確規範下，以公司資金為鄭員代墊保釋金。

檢調機關110年搜索康和證券及約談鄭員，在公司內部未有對人員涉訟的墊付保釋金作業有明確規範下，總經理邱榮澄接獲鄭大宇來電，未經合理查證涉案原因，僅口頭諮詢部門主管意見後，即指示其秘書簽呈臨時借款單調撥公司資。

另丁丁永康在邱向其口頭諮詢為鄭大宇代墊保釋金事宜時，僅提供鄭大宇自聘的外部律師意見，未再提供妥適專業意見。

其他缺失事項：

與客戶承作自訂槓桿股權選擇權未充分揭露交易的重要內容及揭露風險。調整客戶作業處理費率，未送權責主管准駁。客戶對帳單寄送內部業務人員電郵信箱等作業面缺失情事。