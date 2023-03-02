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國票創投換董座 金管會再度重申予以尊重

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

耐斯集團上周針對國票創投董事長陳冠如遭撤換一事，槓上另一派大股東旺旺中時集團，直指是遭「密謀」撤換，金管會今（2）日針對國票創投董事長更換一事重申，國票金（2889）若依照內部章程進行法人董事改派，本質上就屬公司治理範圍，監理機關會予以尊重。

金管會銀行局副局長童政彰表示，國票金本身就是國票創投唯一法人股東，且以法人股東身分當選國票創投董事，本來就可以隨時改派國票創投的董事代表人；他同時說明，目前確有收到對國票金撤換國票創投董事長的相關反映和陳述，將會循行政程序處理。

國票金撤換國票創投董事長，卻因此引來大股東間的爭議，國票金在2月23日深夜公告改派法人董事，原董事長陳冠如遭撤換，根據國票金的公告，在4名獨立董事中，一名持保留意見，一名反對，兩名贊成，贊成撤換董事長的重要原因就是對國票創投的經營績效存疑。

根據國票金在公開資訊觀測站揭露國票創投的投資績效，公司派認為，2022年國票創投虧損4.8億元，且該損益數字尚未扣除轉投資國旺租賃權益法認列收入，若以去年前3季財報來看，國旺租賃貢獻將近6,000萬元的轉投資收益，代表實際損失已超過5億元，因此引發內部要求董座去職聲，以示負責。

以國票創投財報公告的投資內容來看，在陳冠如擔任董事長時，金控內部已稽核多次且指出創投子公司的投資管理缺失，並且針對財務槓桿過高、單一標的曝險集中等財務紀律問題，數度提出糾舉意見。

其中，在投資力積電（6770）及力晶創新部分，根據2021年底的財報顯示，力積電帳面金額還有6.34億元，去年第3季則剩下2.54億元；另外，國票創投的12檔投資標的中，有8檔撤銷興櫃、1檔下櫃，還有爆出財務危機的公司，包括群豐、海樂影業（6688）、福聚太陽能等；此外，未上市的投資中，則是有向多家銀行詐貸63億多元的慶富造船公司。

對於投資力積電一事，陳冠如上周則是反駁指出，力積電成本為7元，屬於長期持有；至於其他遭質疑的投資，在上周記者會並沒有回應。

耐斯集團上周表示，將向金管會遞件指證國票金違反公司治理原則；銀行局副局長童政彰今日回應媒體詢問時表示，公司治理的運作結構，就是董事會形成合議制決定後，董事依照決策負責。

他指出，國票金是國票創投唯一法人股東，且是以法人股東身分當選國票創投董事，國票金本來就可以隨時改派國票創投董事代表人；若依照內部章程進行國票創投法人董事改派，本質上就是屬於公司治理範圍，這部分監理機關會予以尊重。

國票創投董事長更換的的爭議仍在延燒，今年國票金股東會的董事改選，將再度成為耐斯集團與公司派的重要攻防焦點。

創投 國票金

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