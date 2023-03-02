關禁閉一季 這檔金控股恢復融資券信用交易

受到中壽（2823）淨值銳減影響，開發金（2883）去年12月7日停止復融資融券交易。時隔將近一季，開發金控終於將在明(3)日解禁，恢復融資融券信用交易。

受到聯準會急升息衝擊，去年投資市場出現罕見的股債雙跌，衝擊壽險公司淨值，開發金淨值受到子公司中壽連帶衝擊，不過，中壽去年緊急應變訂10月1日為金融資產重分配日，每股淨值回升到10元之上。臺灣證券交易所表示，中華開發金控2022年度財務報告之每股淨值已回復至票面以上，應恢復融資融券交易。

證交所進一步表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第24條規定，審核中華開發金控公告並申報之2022年度財務報告，其每股淨值回復至票面以上，自3月3日起恢復融資融券交易。