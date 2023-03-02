宅在家學習網 3月推出有價證券競價拍賣業務說明及ESG宣導影片

臺灣證券交易所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的瘋存股想入市宅在家學習網專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。2023年3月推出圖文並茂的有價證券競價拍賣業務、內部人子女解任申報新規定，還有內線交易的四大項目買賣標的說明，更有最新力作的人類存亡關鍵密碼ESG宣導影片，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增有價證券競價拍賣業務說明。股票競價拍賣是指，公司以已發行股票或現金增資發行新股辦理股票初次上市上櫃及已上市、上櫃公司辦理現金增資之全數承銷案件，及轉換公司債、附認股權公司債承銷案件得以競價拍賣為之，依規發行公司及承銷商內部人等則不能參與股票競價拍賣。另外，內部人子女解任申報新規定上路，配合民法第12條修正條文，滿18歲的成年人，自2023年1月1日起施行，證交所提醒上市公司及公開發行公司辦理內部人子女之成年解任時，應注意配合調整申報時點。

地雷區單元，本期新推出內線交易之四大項目買賣標的說明。依照證券交易法第157條訂定內線交易之買賣標的，包括上市股票、在證券商營業處所買賣之股票、其他具有股權性質之有價證券、非股權性質之公司債等四大項目。證交所提醒投資大眾，為了避免觸法，最簡單的方法就是遵循公開消息否則禁止買賣的原則，並建立正確觀念。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，圖文並茂的內容，讓讀者大眾易讀易懂。其中「電影院」單元，精心製作人類存亡關鍵密碼ESG宣導影片，以氣候變遷災難帶出落實公司永續發展（ESG），說明企業社會責任（CSR）、綠色金融及永續投資等重要觀念，讓投資大眾體認以一己之力，亦可以幫助改變人類未來。宣導影片以生動有趣、簡要完整的說明，提示大眾正視大自然反撲的力量，停止對地球的破壞，積極實踐ESG永續發展的拯救行動。

「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。新增大專院校前進明新科技大學辦理校園金融教育實體講座，第一手的活動訊息及實況轉播影片，讓來不及實際參與的投資人，能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。

證交所為落實金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育重點宣導，自2021年8月30日推出瘋存股想入市 宅在家學習網，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾33萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出電子式下單交易之介紹、開盤前大量取消將納入暫緩開盤；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。

宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閱讀。

同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網（https://shl.twse.com.tw/）是初入股市新手學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。