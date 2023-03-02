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星展集團公布最新「企業數位轉型調查」 僅17%達成效

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

星展集團公布最新「企業數位轉型調查」（DBS Digital Transformation Research），訪問來自亞太區、歐洲及美國等22個市場共1,225名企業主管、財務主管和金融市場暨流動資金部門主管的意見。結果顯示，64%的企業已展開結構性的數位轉型，33%的企業正進行一次性系統升級；然而，僅有17%的受訪者認為這些努力達到預期的成效，且有高達49%的受訪者表示轉型失敗或成果不如預期。

作為科技島及全球科技產業的供應鏈樞紐，該調查也訪談了75名台灣企業高階主管，發現企業進行數位轉型的主要目的為「提升效率」（45%）、「優化客戶體驗」（43%）和「增進跨部門合作」（32%）；而在實際執行時面對到的阻礙，則來自於「人才斷層」（48%）、「既有客戶適應問題」（41%）、「投資限制」（36%）、「組織策略不明」（33%）、「資料隱密性考量」（33%）及「資料擷取困難」（31%）。

同時，調查也請台灣主管就「財務和金融市場暨流動資金領域」數位轉型分享看法，指出「雲端技術」（70%）、「先進的統計分析」（55%）、「APIs解決方案」（27%）及「機械化自動流程」（27%）在該領域至關重要。在選擇合作夥伴共同邁向數位轉型之路時，「銀行」（36%）仍為財務主管的首選，後依序為「金融科技公司」（30%）、「顧問公司」（24%）和「同時與上述單位合作」（9%）。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，走過疫情，企業主管普遍認同企業需要藉由數位轉型因應時代演進，在金融領域部分，則格外需要導入數據分析、API及自動化流程等技術的數位解決方案。星展集團多年前即展開數位轉型與投資，開發多項領先業界的創新產品與服務；在台灣，我們近年也為企業客戶量身打造超過35件API解決方案，協助客戶提升營運效率，邁向數位轉型之路。

星展銀行（台灣）提供企業客戶多元完整的數位加值工具與服務，廣獲客戶及各界肯定。除了被市場研究機構格林威治聯營（Greenwich ) 評選為現金管理服務品質獎（Quality Leader in Cash Management），更贏得《環球金融雜誌》2023年「台灣最佳現金管理銀行」榮譽。

星展銀行

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