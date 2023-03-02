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全球最低稅負制來勢洶洶 勤業眾信教戰降低企業衝擊

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德。圖／勤業提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德。圖／勤業提供

國際租稅史上最大規模變革的全球最低稅負制（GloBE）經歐盟於2022年12月正式通過後，英國、日本、南韓、馬來西亞、新加坡及香港等重要國家或地區相繼宣布將推行相關措施，並以大致相仿的時程（普遍於2024年開始實施，新加坡及香港於2025年開始實施）為目標邁進。

據金管會統計，台灣上市櫃公司海外投資總金額近十年已由新台幣4.2兆元成長至7.6兆元，2022年前三季海外投資利益合計達新台幣 9,615 億元，創歷年同期新高。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德指出，前述數據顯示，台商持續強化海外營運布局且規模日益茁壯，故一旦當其他國家或地區開始實施GloBE，勢必將對達適用門檻的台商跨國企業直接造成影響，千萬不可因台灣政府尚未立法而輕忽其潛在影響或置身事外。

徐有德說，GloBE計算所需資料項目不僅數量眾多，諸多項目很可能無法從現有會計及稅務資訊系統取得，而需跨部門溝通協調及額外調整後方能產出所需資料。

他建議企業應把握僅剩不到一年的時間，立即著手「依安全港條款檢視集團適用情況、進行所需資料診斷及調整、試算各轄區稅負及因應」三個步驟提早備戰，方能於實際上路後依當年度財務數據即時產出所需資訊，將GloBE對集團稅務遵循所帶來的衝擊程度降至最低。

其三步驟為，依過渡期間安全港條款，檢視各轄區適用情況、現有資料診斷，依GloBE規則據以調整現有會計及稅務資訊系統、試算不同情境下各轄區之補充稅額，以提前擬定因應對策。

此外，企業應注意實際繳稅地點依投資架構及各地立法情況而有所不同。在有施行合格當地最低稅負制（QDMTT）之轄區，補充稅額將優先在當地繳納。

否則，該轄區補充稅額將可能依GloBE課稅權順序於集團母公司或其他集團成員所在地繳納。因此，試算各轄區補充稅額可提前幫助企業更精準地執行現金流量預測及費用估列。

徐有德總結，GloBE執行已在國際間如火如荼蔓延，可預期會有更多國家或地區在今年針對GloBE發布相關措施來保障其課稅權。建議達適用門檻的台商儘早檢視集團會計及稅務資訊系統是否足以產生所需資訊，應特別注意若有透過併購取得之海外個體，通常不論是會計政策或使用之會計資訊系統皆與總部存有差異，恐須耗費更長的時間與海外財會團隊就所需資訊進行溝通及系統調整。

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