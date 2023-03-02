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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

網上投資詐騙廣告滿天飛 金管會將找兩大社群平台來談

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧上午前往立法院財委會備詢。記者陳正興／攝影
金管會主委黃天牧上午前往立法院財委會備詢。記者陳正興／攝影

近期網路上的詐騙、投資廣告猖獗，許多詐騙或不法的投資廣告，都是以知名人士冒名，投放釣魚廣告，就連金管會主委黃天牧都被冒名，這些釣魚廣告甚至偽造成新聞頁面引誘民眾作不法投資。金管會今表示，在3月中左右，將會同數位部，找兩大社群平台來談，希望從源頭截斷。

社群平台非法投資、詐騙的廣告多，引起立委關注。黃天牧今列席立院財委會備詢，立委林楚茵指出，社群平台非法廣告主要有3手法，第一是名人遭冒名投放釣魚廣告、第二是廣告隱藏在財經新聞中、第三是在名人文章下方留言。

黃天牧表示，之前都是在做後端的處理，現在希望能夠「溯源」，從源頭就將網路上社群的不法金融投資廣告截斷，因此將邀請幾家大型社群媒體、數位部、刑事局等，討論不法投資詐騙廣告在刊登上上的篩選，希望能與社群媒體平台合作，可以在一開始就截斷。

黃天牧舉例，英國的監理機關有得到社群媒體平台的協助，對網路上打著投資名人的名義散播不當的投資資訊狀況進行監管，這是未來金管會的努力方向。

黃天牧會後受訪表示，之前政院的打詐平台就有做過相關討論，擬於3月上旬會同數位部、刑事局，找Google、Meta（Facebook母公司）來談。

但若有不法投資詐騙廣告要怎麼罰？黃天牧說，現在都還在討論階段，國人的期待是與其在後面收拾，不如直接「溯源」到源頭去做規範，國外也有相關的監管案例，因此將請社群來，討論看可以如何控管，之所以要跨部會，就是因為金管會無法直接督導社群平台。

社群媒體 廣告

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