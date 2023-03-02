合庫挹注國土保育 攜手共創環境永續

合作金庫銀行為促成國土保育、結合綠色金融與推動環境永續的三贏局面，積極規劃及參與財政部國有財產署推動國有非公用邊際土地環境保護認養工作，於112年3月2日由合庫金控暨銀行董事長雷仲達與社團法人台灣濕地保護聯盟完成「大海指路–青鯤鯓鹽田濕地保育及明智利用推廣計畫」簽約儀式，宣示共同推展國土永續發展的重要任務，以具體行動落實環境永續。

合作金庫銀行與社團法人台灣濕地保護聯盟共同認養臺南青鯤鯓鹽田濕地，總面積約達333公頃，具有豐富的生態體系，包含紅樹林等海濱植物漫生，且多樣的底棲生物亦提供南來北返候鳥棲息覓食之所。本次合作除維護濕地環境，進行生物棲地之監測、維護及管理，同時透過在地志工培訓、環境教育推廣、低碳行動及廢棄物資源化，促進資源與社區永續發展，達成保育生物多樣性的目標。

合庫面對全球暖化造成氣候變遷之影響，秉持環境共好的理念，在董事長雷仲達的領導下，積極發揮金融業影響力，深化氣候風險管理，持續落實環境永續承諾，降低自身營運對環境造成的衝擊，導入國際標準制度包括積極取得「ISO 14067 碳足跡」、「ISO 14046 水足跡」、「ISO 20400永續採購指南」及全集團國內外333處據點通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」，並簽署赤道原則、加入「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Target initiatives, SBTi）」與導入「氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD）」等多項國際倡議與架構，期能達成能資源管理及節能減碳之目標。

展望未來，合庫將持續挹注資源加入守護國土行列，以具體行動實踐環境永續，達到綠色金融、社會共融之目標，並將持續透過接軌國際倡議，實踐聯合國17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，於ESG各面向不斷精進，與各界攜手共創環境永續。