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德銀遠東宣布 大中華區客戶主管黃釗盈出任總經理

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

DWS 資產管理 (DWS) 今日宣布黃釗盈 (Eva Huang) 將出任台灣德銀遠東投信總經理，以其多年國際資產管理豐富經驗，帶領該公司在台灣資產管理界開創新局。

黃釗盈是於2015年加入DWS，在接掌新職前為DWS大中華區客戶主管；在其任內，DWS過去三年在台灣所管理的資產規模成長穩健。對於此次的任命，為其直屬主管的DWS亞太區環球客戶主管王靜雯表示：「透過與台灣合資夥伴遠東集團的合作，我們的目標是將台灣的業務策略提升到一個新高度，並且在黃釗盈掌舵下，帶領DWS進一步深耕台灣的資產管理市場，同時推展數位和創新解決方案等策略領域。 」

隨著數位化成為DWS全球戰略目標的未來驅動力，黃釗盈將同時推動亞太區的數位化舉措，例如開展代幣化和嵌入式資產管理。

對於黃釗盈在亞太區環球客戶中推動的數位和創新解決方案， DWS亞太區主管 Holger Naumann 表示：「在 DWS，我們看到數位科技正以越來越快的速度影響資產管理價值鏈的各個環節。作為創新委員會的一員，黃釗盈的卓見、執行力、經驗和人脈將有助 DWS 在台灣乃至亞太地區站穩腳跟，以加強我們在數位資產管理的能力。」

德銀遠東投信總經理黃釗盈表示：「我非常榮幸能夠在台灣帶領本地業務，並透過我們在台灣的業務，率先在區域推動 DWS 的數位和創新解決方案。憑藉我們在全球投資解決方案所擁有的廣度以及投資專業上的深度，我們看到了絕佳的機遇。我相信我們已站在有利的位置來迎接行業數位改革浪潮，為我們下個階段成長做好準備。」

黃釗盈擁有超過20年的行業經驗，在加入DWS之前，她曾在香港博祿貝基金管理和台灣安聯投信擔任資深業務開發等相關職位，主要專注於機構法人客戶。任職於香港博祿貝基金管理期間，她也是該公司的香港代表處負責人。黃釗盈擁有國立政治大學工商管理碩士學位。

香港 德銀

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