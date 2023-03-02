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涉嫌與詐貸集團內神通外鬼 兩民營銀行曝光

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧上午前往立法院財委會備詢。記者陳正興／攝影
金管會主委黃天牧上午前往立法院財委會備詢。記者陳正興／攝影

涉及多起不動產交易的金德儀「零元購屋」詐貸集團，檢調發現彰銀華南銀及兩家民營銀行，有部分行員與集團勾結，超貸金額高達上億元，遭檢調搜索。之前檢調並未公布涉案的兩家民營銀行，在今立院財委會立委追問下，兩家涉案的民營銀行曝光，是新光銀行、星展銀行。

金德儀「零元購屋」詐貸集團遭檢調調查，檢調從銀行往來文件中，發現彰銀、華南銀、兩家民營銀行，有部分主管、行員與該集團勾結，利用訂定「陰陽合同」手法，墊高買賣合約金額，超貸金額上億元。

但目前檢調只有公布彰銀、華南銀，卻未公布另兩家涉案的民營銀行。金管會主委黃天牧今列席立院財委會備詢，立委今關注此案，立委高嘉瑜要求金管會公布兩家涉案的民營銀行。

銀行局副局長林志吉表示，這兩家民營銀行有向金管會通報重大偶發，金管會也有掌握，但沒有發布重訊，主要是考量檢調沒有公布這兩家銀行。

但在立委的追問之下，金管會最終透露兩家涉案的民營銀行，各別是新光銀行、星展銀行。

金管會 彰銀 華南銀

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