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誰還捲入炒房詐貸案？金管會揭密：新光和星展銀

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

炒作不動產的女金主金德儀向地政士借牌，虛增貸款人頭的所得清單、拉高不動產成交價等方式，涉及向四家銀行詐貸2億元，檢調在2月啟動搜索並約談銀行員，這四家銀行中，除兩家公股行庫外，還有兩家民營銀行。

其中華銀和彰銀（2801）都已做重訊，另外兩家民營銀行卻遲遲未發布重訊，今天財委會上立委高嘉瑜質詢，這兩家民營銀行到底是誰？為何遲未發重訊？

金管會主委黃天牧說，這另外兩家民營銀已經跟金管會通報重大偶發，這兩家民營銀行就是新光銀和星展銀。

台北地檢署查出銀行疑有內鬼配合放款，今就四家銀行承辦人涉案部分做搜索；相關銀行都表示配合檢調並尊重司法調查。

據金管會初步了解，相關案件都是發生在2015年和2016年間的舊案，先前都已經處理過了，當時業者也有依規定通報金管會。

金管會 公股行庫 彰銀

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