實收資本額逾百億元及金融保險上市公司 去年財報最後公布為3月16日

臺灣證券交易所表示，上市公司971家（本國上市895家及第一上市76家）2022年財務報告公告申報期限分別為：實收資本額達100億元以上及金融保險業上市公司（共計122家，本國上市120家及第一上市2家）為3月16日；其餘849家上市公司為3月31日。

臺灣證券交易所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之查核報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，以便與實體財務報告一致。

為提高企業國際能見度，吸引外資投資，同時提升發行公司申報效率暨降低投資人閱讀XBRL文件障礙，自2019年第1季起正式採用Inline XBRL（簡稱iXBRL）申報。此一XBRL新格式技術之運用，將使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL的專用軟體，具有機器可讀及人可讀之優點。

這些財務報告資訊可至公開資訊觀測站的「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」目標。