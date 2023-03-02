快訊

董至成認「包養酒店小姐8年」 鬆口洩離婚真相

對心臟影響重大！研究稱失眠者患心肌梗塞機率是一般人1.69倍

最新軍售！美宣布售台數百枚F-16飛彈 總價近190億元

實收資本額逾百億元及金融保險上市公司 去年財報最後公布為3月16日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，上市公司971家（本國上市895家及第一上市76家）2022年財務報告公告申報期限分別為：實收資本額達100億元以上及金融保險業上市公司（共計122家，本國上市120家及第一上市2家）為3月16日；其餘849家上市公司為3月31日。

臺灣證券交易所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之查核報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，以便與實體財務報告一致。

為提高企業國際能見度，吸引外資投資，同時提升發行公司申報效率暨降低投資人閱讀XBRL文件障礙，自2019年第1季起正式採用Inline XBRL（簡稱iXBRL）申報。此一XBRL新格式技術之運用，將使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL的專用軟體，具有機器可讀及人可讀之優點。

這些財務報告資訊可至公開資訊觀測站的「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」目標。

上市公司 電子書

延伸閱讀

北交所上市公司175家 去年營收逾1300億元

上市公司注意 證交所提醒繳交年報期限

今年配息難！開發金股東會紀念品從故宮碗變「不鏽鋼杯」

外資上週賣超93億元 調節玉山金、加碼群創友達

相關新聞

實收資本額逾百億元及金融保險上市公司 去年財報最後公布為3月16日

臺灣證券交易所表示，上市公司971家（本國上市895家及第一上市76家）2022年財務報告公告申報期限分別為：實收資本額...

股匯脫鉤 台幣重貶1.08角

228連假後，國內匯市上演落後補貶戲碼。受到熱錢賣超台股並匯出影響，新台幣匯率昨（1）日重貶1.08角，收30.588元...

玉山星宇聯名卡 祭高額哩程回饋

玉山銀行昨宣布與星宇航空發行「玉山星宇航空聯名卡」，卡面結合夜間螢光設計，而信用卡權益設計融合旅人消費頻次最高的場域，推...

銀行大車拚 航空卡競爭白熱化

國境解封帶動國人報復性海外旅遊，但機票價格相較於疫情前昂貴許多，近期航空卡、哩程卡受到市場矚目，而玉山銀昨天首度跨足航空...

海外刷卡 金額熱到發燙

海外刷卡，熱到發燙。國泰世華、中國信託、台北富邦、台新等四大信用卡發卡銀行昨（1）日公布統計，拜疫情解封、國人瘋出國之賜...

金管會把關個資 下兩禁令

部分銀行2022年片面修約要求持卡人同意將其個資，提供給與發卡行有業務往來的機構，如LINE、FB等通訊軟體及社群平台，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦