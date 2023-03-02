凱基證券囊括財資雜誌年度四大獎 專業屢獲國際肯定

凱基證券專業備受國際媒體肯定，一舉奪得國際知名財經媒體財資雜誌（The Asset）Triple A Country Awards年度評選四項大獎，囊括「台灣最佳企業及法人機構財務顧問」、「台灣最佳國際板債券承銷商」、「台灣最佳購併財務顧問」及「最佳台幣債券承銷案件」等殊榮，是繼去年在財資雜誌（The Asset）Benchmark Research Awards評選獲得「台灣公司債最佳承銷商」及「台灣政府公債最佳交易商」之後，再次榮獲國際知名媒體讚譽。

凱基證券穩居台灣債券承銷及財務顧問第一品牌，在債券領域獲得「台灣最佳企業及法人機構財務顧問」、「台灣最佳國際板債券承銷商」及「最佳台幣債券承銷案件」三大獎項，為台灣債券專業獲獎最多之金融機構，凱基證券債券部主管洪韶卿表示，本次獲獎展現凱基證券在台灣債市卓越的創新及承銷實力，特別是2022年市場面臨劇烈變動，仍憑藉豐富市場經驗及專業誠信帶領顧客乘風破浪，在充滿挑戰性的市況下為發行人打造最佳籌資方案。

凱基證券債券個別案件亦有亮眼表現，例如主辦中租控股首檔中華民國境內台幣無擔保普通公司債，以浮動票面利率的條件設計吸引投資者的目光，達成80億元的籌資目標，並拓展銷售渠道至專業投資人，創造雙贏局面，該案並獲得2022年「最佳台幣債券承銷案件」之殊榮。此外，凱基證券不遺餘力地支持永續金融，參與多項永續發展債券之推動，並於2022年主辦世界先進綠色債券及東方匯理台北分行綠色債券等案件，協助企業及外國金融機構順利募集資金，將資金投入有益於環境之項目及放款，達成追求永續經營的企業理念。

在併購財務顧問領域，凱基證券在資本市場及國際金融的高度專業能力連續四年獲頒「台灣最佳併購財務顧問」殊榮，資本市場部副總經理蘇峻偉表示，凱基證券持續協助集團企業產業整合及進行策略聯盟，2022年度承辦案件類型涵蓋國內集團企業併購、海外併購及上市公司私有化重組等，協助客戶包含仁寶集團併購普達、大聯大集團投資益登、遠傳電信與亞太電信合併案、佳世達集團旗下明基三豐收購康科特、能率集團旗下IKKA-KY併購Sol-Plus、興采併購聚紡、強茂收購虹冠電子、伸興收購宇隆、日電貿處分陞達股權等案，亦承辦客思達-KY、基勝-KY及富強等下市私有化案。

凱基證券秉持專業服務的精神與積極的態度，擴大服務國內外客戶群，是國內外企業的首選業務合作對象，並以成為亞洲領先的金融企業為願景，幫助客戶迎向富足未來。