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股匯脫鉤 台幣重貶1.08角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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228連假後，國內匯市上演落後補貶戲碼。受到熱錢賣超台股並匯出影響，新台幣匯率昨（1）日重貶1.08角，收30.588元，連兩貶並為近兩個月新低，總成交量擴增至18.605億美元。

央行總裁楊金龍昨日更回應美元霸權議題表示，早在一、二十年前就有學者說美元霸權結束，但時間過去了，美元依舊很強勢。

匯銀主管指出，外資昨天賣超台股並集中在上午匯出，估計全日匯出約6億美元，促使新台幣匯率盤中最低貶至30.652元，最多貶值1.72角；不過午後台股大漲，外資匯出力道減輕，出口商見到價位很「甜」、進場拋匯，新台幣匯率終場貶值1.08角，收30.588元。

股市大漲，新台幣匯率卻重貶，昨日股匯脫鉤，匯銀主管說，股市上漲主要是內資加碼，外資雖然賣超匯出，但力道不算大，接下來美國公布的就業、經濟與通膨等數據，將是影響外資動向關鍵變數。

楊金龍昨天赴立法院報告時，有立委詢問他對新台幣匯率重貶的看法，楊金龍表示，新台幣匯率沒有所謂的「防線」，匯率是由市場供需決定，不過央行會視市場狀況必要時進場調節，維持匯率穩定。

在昨天財委會，有立委問到，近期有專家提出「美元霸權即將終結」的看法，台灣外匯存底美元占比超過七成五，但中國大陸與俄國推動「去美元化」，美債大戶之一的中國大陸，2021年起一年內減持美債1,732億美元，降幅17%，央行外匯存底裡的美債部位是否會調節？楊金龍回應，我國外匯存底加加減減、隨時都在注意，至於美元霸權即將終結，很早前就有學者這麼說，但美元現在依舊很強勢。

對於美國對外負債超過1.2兆美元，為何美元仍可獨強，楊金龍認為，主要是美國經濟還是第一、且為軍事強國。

有立委關注，我國外匯存底的人民幣比重，楊金龍表示，外匯存底人民幣比重不高，但還是需要有部位，因為台灣跟大陸貿易量很大，經貿活動要做清算、必須保有人民幣流動性，台灣對外匯存底管理準則，最重視流動性與安全性。

台幣匯率 楊金龍

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