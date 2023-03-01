台股漲、新台幣匯率卻重貶逾1角 匯銀主管這樣分析

228連假後，國內匯市上演落後補貶戲碼。受到熱錢賣超台股並匯出影響，新台幣匯率今（1）日重貶1.08角，收30.588元，連兩貶並為近兩個月新低，總成交量擴增至18.605億美元。

匯銀主管指出，外資今天賣超台股並集中在上午匯出，估計全日匯出約6億美元，促使新台幣匯率盤中最低貶至30.652元，最多貶值1.72角；不過午後台股大漲，外資匯出力道明顯減輕，出口商則是見到價位很「甜」、大舉進場拋匯，新台幣匯率終場貶值1.08角，收在30.588元。

股市大漲，新台幣匯率卻呈重貶，國內今日上演股匯脫鉤，匯銀主管說，股市上漲主要是內資加碼，外資雖然賣超匯出，但力道不算很大，接下來美國公布的就業、經濟與通膨等數據，將是影響外資動向最關鍵的變數。

央行總裁楊金龍今天赴立法院報告時，有立委詢問他對新台幣匯率重貶的看法，楊金龍表示，新台幣匯率沒有所謂的「防線」，匯率是由市場供需決定，不過央行會視市場狀況，必要時進場調節，維持匯率穩定。

在今天的財委會上，有立委問到，近期有專家學者提出「美元霸權即將終結」的看法，而台灣外匯存底裡，美元占比超過七成五，但中國大陸與俄國推動「去美元化」，美債大戶之一的中國大陸，2021年起一年內減持美債1,732億美元，降幅達17%，央行外匯存底裡的美債部位是否會進行調節？

楊金龍回應，我國外匯存底加加減減、隨時都在注意，至於美元霸權即將終結，早在十年前、二十年前就有學者這麼說，但十年、二十年過去了，美元依舊很強勢。

對於美國對外負債超過1.2兆美元，為何美元仍可獨強，楊金龍認為，主要是美國經濟還是第一、且為軍事強國。

有立委關注，我國外匯存底的人民幣比重，楊金龍表示，外匯存底裡的人民幣比重不高，但還是需要有部位，因為台灣跟中國大陸的貿易量很大，經貿活動要做清算、必須保有人民幣流動性，而台灣對外匯存底的管理準則，最重視流動性與安全性。