終於轉正！三大政府退休基金1月合賺1,826.9億元

今(2023)年1月全球金融市場反彈，我政府主要退休基金績效也跟著回升，終於甩開去年一整年陰霾。截至今年1月底止，包括勞動基金、國保基金，以及公務人員退休撫卹基金合計收益數達1,826.9億元。

勞動基金運用局今(1)日發布最新勞動基金績效，在歷經2022年一整年的負收益表現之後，終於轉正。截至2023年1月底，勞動基金規模為5兆5,391億元，在全球股票及債券市場回穩之下，截至1月底之評價後收益數為1,507.2億元，收益率2.8%。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多(2013至2023年1月)平均報酬率為4.41%，績效仍屬穩健。

其中，新制勞退基金規模為3兆5,749億元，收益數為953億元，收益率2.65%；舊制勞退基金規模為9,757億元，收益數為299.5億元，收益率3.49%；勞保基金規模為7,824億元，收益數為255.9億元，收益率3.57%。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金，今年1月底規模為4,640億元，收益率為2.9%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，1月儘管全球經濟放緩風險依舊，但是在通膨降溫美國聯準會升息近尾聲、中國大陸經濟疫後逐步解封，市場預測將重啟經濟成長動能等因素下，金融市場迎來反彈走勢。

她並說，市場總是起起伏伏，2月國際股市、債市出現6%至7%下挫，而台股則呈微漲，預期勞動基金2月單月會出現虧損，但累計1至2月，收益數仍維持正數，「漲多回吐是常見，勞工還要再忍忍」。

截至今年1月底，退撫基金規模為7,117.7億元，收益數為192.3億元，收益率為2.7%。其中，國內投資金額為3,606.3億元，配置比例為50.7%；國外投資 金額為3,511.4億元，配置比例為49.3%。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球經貿成長動能將呈低緩，加上俄烏戰爭膠著，美中科技戰風險仍續潛存，勢將牽制我國出口表現，短期內尚不易明顯回升。通膨雖然緩和惟仍處於高檔、全球經濟存在衰退風險，及地緣政治情勢持續緊張等不確定性，將持續干擾金融市場表現。