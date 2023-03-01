上市公司注意 證交所提醒繳交年報期限
臺灣證券交易所表示，截至目前為止上市公司共計971家（本國上市895家及第一上市76家），2022年度財務報告公告申報期限：實收資本額達100億元以上及金融保險業之上市公司（共計122家，本國上市120家及第一上市2家）為3月16日；其餘上市公司（共計849家）為3月31日（星期五）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。
臺灣證券交易所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之查核報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，以與實體財務報告一致。
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