元大證金評等展望「穩定」 具3大優勢

中華信評今日出具評等報告指出，元大證金的評等穩定，將隨著中華信評對其最終母集團元大金控（2885）信用結構的評估結果而變動，中華信評認為，以元大證金在元大金控集團業務發展中扮演的核心策略性角色來看，未來兩年間母集團元大金控在必要時將會對元大證金提供財務支持。

中華信評分析師林欣穎表示，元大證金的評等結果反映，該公司有三大優勢，一、可獲得來自母集團元大金控的潛在支持；二、非常強健的資本水準；三、令人滿意的損失經驗與資產品質。且在必要時應可獲得來自母集團元大金控集團的潛在支持、相對於本身風險結構而言非常強健的資本水準，以及令人滿意的損失經驗與資產品質。

林欣穎指出，元大證金的發行體信用評等高於該公司的個別基礎信用結構，中華信評認為，元大證金在以證券事業為主體的元大金控集團中扮演重要角色，進而能在該公司面臨需要時在任何情況下獲得來自母集團提供的財務支持。元大證金的核心事業為融資與有價證券擔保放款業務，此與母集團的策略之一提供國內客戶以股票作為擔保的放款業務相符。

元大證金與元大金控集團間在資金調度、行政管理與作業等方面的整合程度亦相當高，這些因素都支持了中華信評對於元大證金屬於集團核心成員的評估結果，因此元大證金的評等變動方向，將與元大金控集團信用結構的調整方向一致。

中華信評認為，元大證金在國內融資業務方面的市場地位令人滿意。中華信評認為，元大證金為台灣未自辦信用交易券商唯一由主管機關核准的融資放款提供者。因此，儘管在過去五年間，未自辦信用交易券商的家數已因產業激烈競爭而逐漸減少，元大證金在這項利潤率較高之業務的獨特市場地位為其帶來的營收仍屬良好。

過去數年間，元大證金融資業務在國內36家證券商與證券金融公司中的市占率穩定維持在3.8%至3.9%的水準。