玉山星宇航空聯名卡上市 全台最美航空卡權益全公開
玉山銀行搶下星宇航空聯名卡發卡權，強強聯手受到市場矚目。玉山銀今大舉召開記者會，對外宣布玉山星宇航空聯名卡正式上市，卡面公開被譽為「全台最美航空卡」。而民眾最關注的權益部分，包含國際線機票最高9折起，卡友生日當月海外消費最優5元一哩，新卡首刷禮最高有5萬5000哩等。
據玉山銀今公布，星宇航空聯名卡將分為世界之極卡、世界卡、商務鈦金卡、鈦金卡等4種卡別，辦卡的同時即成為星宇COSMILE會員。
在權益部分，無論是購買機票、海外消費、旅行社精品百貨、星级飯店及米其林餐廳消費等，都可透過聯名卡快速累積哩程國際線機票最高9折起，針對指定通路里程3倍回饋，早鳥申辦首年免年費，卡友生日當月海外消費哩程加速2倍等。
玉山銀行董事長黃男州表示，近期隨國境逐步開放，已有許多民眾迫不及待規劃出遊行程，因此特別與星宇航空合作，聯手打造業界最美航空卡。
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