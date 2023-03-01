玉山星宇航空聯名卡上市 全台最美航空卡權益全公開

玉山銀行搶下星宇航空聯名卡發卡權，強強聯手受到市場矚目。玉山銀今大舉召開記者會，對外宣布玉山星宇航空聯名卡正式上市，卡面公開被譽為「全台最美航空卡」。而民眾最關注的權益部分，包含國際線機票最高9折起，卡友生日當月海外消費最優5元一哩，新卡首刷禮最高有5萬5000哩等。

據玉山銀今公布，星宇航空聯名卡將分為世界之極卡、世界卡、商務鈦金卡、鈦金卡等4種卡別，辦卡的同時即成為星宇COSMILE會員。

在權益部分，無論是購買機票、海外消費、旅行社精品百貨、星级飯店及米其林餐廳消費等，都可透過聯名卡快速累積哩程國際線機票最高9折起，針對指定通路里程3倍回饋，早鳥申辦首年免年費，卡友生日當月海外消費哩程加速2倍等。