美元霸權恐被雙極貨幣取代 行政院前院長陳冲：研發CBDC具戰略意義

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今(1)日指出,俄烏戰爭屆滿一周年,美國總統拜登突訪基輔,但中共總書記習近平卻沒去莫斯科,歐洲媒體又在揣測5月9日二戰勝利紀念日,會有啥戲碼?這中間的整合與分裂,讓世人又嗅到合久必分的硝煙。

陳冲說,過去十餘年,他和基金會曾不下十次公開呼籲,進行央行數位貨幣(CBDC)的研發。此舉不僅是為配合世界潮流做準備,更重要的是,身處地緣政治經濟夾擊下的戰略意義。

去年俄烏戰爭引發金融制裁,插曲不斷,美方已了解數位資產在現代戰爭扮演的關鍵角色,白宮在2022年兩度發布跨部會文件,顯示美國在數位貨幣的競爭中唯恐落後,其中也表明對CBDC的期待,強化跨境支付系統,可填補在未來金融制裁可能的缺漏,今年IMF文件及魯比尼投書,也都間接承認此一觀點。我們或許不需要真用CBDC,但在雙極貨幣體系來臨時,證明台灣有Non-NATO ally(主要非北約盟友)的價值,恐怕還是必要的。

陳冲表示,俄烏戰爭周年前夕,在一場演講中,他分享十年前在復旦大學台灣校友會的一頁教材,當年主題是談自貿協定與經濟整合,他提到烏克蘭錯失良機,因為2013/11/22烏克蘭突然宣布,原定五天後與歐盟簽訂經長年準備的FTA,緊急剎車作罷;接著半年後(2014/5/29)蘇俄主導的Eurasian Union(歐亞關稅同盟)成立,成員均為以往附庸國,卻獨缺烏克蘭。當時台灣苦無FTA對象,見到烏克蘭由左右逢源,居然「自願」淪為左右皆空,甚為不解,但這也是國際政治捭闔的結果。不禁想到,如果十年前烏克蘭逕自宣布同時加入兩個FTA,是否可以避開一場戰禍? 十年後全球化已退流行,欲簽FTA恐卻噬臍莫及。

陳冲指出,農曆新年前,國際貨幣基金(IMF)發布一份報告,雖僅為Staff Discussion Note層級,卻引發舉世財經媒體的關注,因為內部文件畢竟代表國際貨幣基金對世界經貿趨勢的觀察。由於美中兩國對IMF內部文件一向盯得很緊,字斟句酌的結果,顯示其中共識或交集甚高。

首先這份文件的名稱,就饒富想像空間: Geoeconomic fragmentation and the future of multilateralism(地緣經濟的崩裂及多邊主義的未來),前半段強烈暗示縱橫數十年的全球經濟整合,已面臨分裂危機;後半段則暗指國際組織或處理多邊的機制(包括WTO甚至IMF本身)可能邊緣化,單邊主義或處理特定雙邊關係的機制將伺機而起。報告題目本身就相當震撼了!

扣除註解、附件,報告全篇計28頁,文章並未提及大國博弈字眼,但卻呼之欲出,IMF研究部門將政策驅動導致經濟整合的翻轉,稱為地緣經濟的崩裂。對這種分裂可能衝擊國際貨幣體系以及全球金融安全網,從而金融區域化及分散支付系統將順勢而起,各國將追求更多元的準備資產,而數位化將加速此一進程。全篇用字嚴謹,但總嫌拐彎摸角,盡量避談美中,有猶抱琵琶半遮面之感。

約莫三周後,末日博士Roubini在英國金融時報發表用語直白的文章,正如其題目 A bipolar currency regime will replace the dollar’s exorbitant privilege所示,逕予點明美元霸權有可能被雙極貨幣取代,而作者也不諱言指出雙極就是美中兩雄,而且擺明美國於二次戰後迄今,GDP在世界占比已經腰斬為20%,但美元仍占交易貨幣三分之二以上,此乃一Anachronism(時代錯誤),應是導正的時機。最後魯比尼認為,新科技的發展,包括CBDC、支付平台、中國與各國的換匯機制、乃至SWIFT漸被取代,都將加速雙極貨幣體系的來臨。簡言之,他用不到五分之一的篇幅,就把IMF幕僚遮遮掩掩的內心話,和盤托出。