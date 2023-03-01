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聯準會續鷹 新興亞股表現不佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額
外資對亞洲股市買賣超金額

美國聯準會升息壓力再度轉強，美股近期跌多漲少，新興亞股上周除台灣小幅上漲0.2%以外，其餘均走跌，印度下跌2.5%最重，越南及菲律賓則分別下跌1.9%及1.4%；綜觀上週資金流向，新興亞洲國家則全面遭外資提款，南韓失血7.4億美元，泰國及台灣則分別淨流出5.6億美元及4.2億美元。

台股上周收紅，本周適逢228連假休市兩天。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，2023年開春前兩個月，全球股市掀起補漲行情，帶動台股走勢，惟美國總體經濟仍較預期強勁，引發市場提高聯準會終端利率與延後降息的預期，目前利率終點落在5.25%至5.5%，現階段聯準會鷹派立場不變，加上地緣政治影響，外資買超台股力道相對平緩，估計市場在多空交雜的情況下，台股3月走勢以震盪整理為主。

張圭慧表示，市場近期在升息壓力、地緣政治及經濟衰退隱憂之際，股市波動增強，而3月聯準會將召開利率政策會議，是否上調點陣圖成關注焦點，但隨著景氣有望在下半年回溫，股市有望率先反彈，估計具政策題材向上動能相對強，建議投資人上半年可逢低分批布局，不宜追高，可挑半導體、綠能及電動車等題材為優先布局族群。

越股上周收在1,039.56，周跌1.86%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據券商分析，銀行及公共投資將成為2023年引領越南市場的主要動能，銀行產業主因體質良好、評價面相對低，而公共事業則受惠於政策加碼推動基建落實，兩大族群有望在政策引導下，表現相對亮眼。

張晨瑋說，近期市場持續消化近期房地產負面消息，越股流動性接連降低，顯示需求低落及投資人謹慎心態，越股表現較低迷，震盪也較為劇烈，建議想參與越南長期機會的投資人，在當前本益比偏低的情況下，不妨可定期定額布局越南主題式基金。

美國聯準會 越南 台股

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