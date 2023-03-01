瀚亞投資-日本動力股票基金發威 橫掃國內外五項基金獎

享有基金界奧斯卡獎美譽的「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」，2023年得獎名單揭曉。瀚亞投資-日本動力股票基金A（美元）奪得「日本股票型基金獎」，基金中長期績效與數據亮眼，在日股類型中脫穎而出，單檔基金今年已囊括國內外基金獎共五大獎項肯定。

該檔基金日前已在《指標》台灣基金大獎獲得兩項大獎：最佳表現基金大獎-同級最佳、最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳殊榮，包括香港、新加坡等地也同步獲獎，其基金績效及操作策略受國際獎項認可。

在台灣核備銷售的境外瀚亞投資-日本動力股票基金，相較於同類型一金績效及波動度表現突出，更提供日圓、美元、美元避險及諸多幣別，近年來投資人申購熱絡。瀚亞投信表示，該基金團隊透過由下而上、採取價值選股策略，因此投資組合不受限於基準指標限制，選擇長期成長題材與價格被低估的個股。而看準日本疫後經濟復甦強勁，機動性的加碼景氣循環類股，趁勢掌握疫後觀光財，配置金融、消費及工業類股比重約60%，集中持股操作，都是近年績效優於同類型的主因。

瀚亞投信繼日前指標基金獎橫掃台灣八項大獎後，再次於「Smart智富台灣基金獎」奪得日本股票型基金大獎肯定，瀚亞投信總經理王伯莉表示，瀚亞獲獎成績豐碩，反映出在過去一年充滿挑戰的年度，無論是境內基金或境外及總代理產品，團隊均兢兢業業地為投資人看顧財富。

已邁入第16年的「Smart 智富台灣基金獎」與國際基金評鑑公司合作，援用國際研究的標準，以國內銷售的海內外基金為評選範圍，持續為投資人找尋值得長期持有的基金標的，嚴謹的評選過程，一如瀚亞基金團隊持續深耕台灣，致力提供投資人完整、多元且優質的產品，期許成為投資人的基金理財首選。