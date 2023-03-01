台美科技股築底 法人：布局台美多重資產基金

儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第2季結束，但根據過往庫存天數開始下降，科技股股價有望見底，觀察美國大型科技股庫存絕對金額於2022年第4季開始小幅下降，目前估值處於歷史低位，法人說，可優先布局今年獲利還能成長的台美科技股。

富邦投信表示，以富邦台美雙星多重資產基金為例，該基金網羅美國及台灣（成熟+新興）最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力，同時可對抗通膨之高息資產，在2023年市況相對動盪之際，是兼顧報酬與風險的攻守兼備商品。

該基金自2022年12月7日成立至今，整體持倉水位約七成，各資產評價面及收益水準良好，但因市場經濟衰退風險猶存，故整體的投資情緒仍偏保守。預計今年未來整體操作方向，收益型資產配置比重仍將高於成長股配置。

不過，成長股部分，富邦投信表示，將保持較積極的持股內容，美股方面，優先布局今年獲利還能成長的科技股、以及具備攻守平衡特性的工業類股為主，另以醫療保健、非核心消費為輔；台股部分，半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已

回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第1季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。佈局上以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等產業為主。

富邦投信說，今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場，但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，包括IMF在1月底公布最新經濟展望報告中，已上修2023年全球GDP增長率至2.9%，其中，美國今年的GDP獲上調至1.4%、台灣則預測將成長2.8%幅度，顯示台美仍將是今年較具成長潛力的兩大市場。建議投資人採取多重資產基金布局台美市場，達到風險管控、長期投資的目的。