凱基證券囊括財資雜誌年度四大獎 專業屢獲國際肯定

凱基證券專業備受國際媒體肯定，一舉奪得國際知名財經媒體財資雜誌（The Asset）Triple A Country Awards年度評選四項大獎，囊括台灣最佳企業及法人機構財務顧問、台灣最佳國際板債券承銷商、台灣最佳購併財務顧問及最佳台幣債券承銷案件等殊榮，是繼去年在財資雜誌（The Asset）Benchmark Research Awards評選獲得台灣公司債最佳承銷商及台灣政府公債最佳交易商之後，再次榮獲國際知名媒體讚譽。

凱基證券說，公司穩居台灣債券承銷及財務顧問第一品牌，在債券領域獲得台灣最佳企業及法人機構財務顧問、台灣最佳國際板債券承銷商及最佳台幣債券承銷案件三大獎項，為台灣債券專業獲獎最多之金融機構，凱基證券債券部主管洪韶卿表示，這次獲獎展現凱基證券在台灣債市卓越的創新及承銷實力，特別是2022年市場面臨劇烈變動，仍憑藉豐富市場經驗及專業誠信帶領顧客乘風破浪，在充滿挑戰性的市況下為發行人打造最佳籌資方案。

凱基證券債券個別案件亦有亮眼表現，例如，主辦中租控股首檔中華民國境內台幣無擔保普通公司債，以浮動票面利率的條件設計吸引投資者的目光，達成80億元的籌資目標，並拓展銷售渠道至專業投資人，創造雙贏局面，該案並獲得2022年最佳台幣債券承銷案件的殊榮。此外，凱基證券不遺餘力地支持永續金融，參與多項永續發展債券之推動，並於2022年主辦世界先進綠色債券及東方匯理台北分行綠色債券等案件，協助企業及外國金融機構順利募集資金，將資金投入有益於環境的項目及放款，達成追求永續經營的企業理念。

在併購財務顧問領域，凱基證券在資本市場及國際金融的高度專業能力連續四年獲頒台灣最佳併購財務顧問殊榮，資本市場部副總經理蘇峻偉表示，凱基證券持續協助集團企業產業整合及進行策略聯盟，2022年度承辦案件類型涵蓋國內集團企業併購、海外併購及上市公司私有化重組等，協助客戶包含仁寶集團併購普達、大聯大集團投資益登、遠傳電信與亞太電信合併案、佳世達集團旗下明基三豐收購康科特、能率集團旗下IKKA-KY併購Sol-Plus、興采併購聚紡、強茂收購虹冠電子、伸興收購宇隆、日電貿處分陞達股權等案，亦承辦客思達-KY、基勝-KY及富強等下市私有化案。

凱基證券表示，秉持專業服務的精神與積極的態度，擴大服務國內外客戶群，是國內外企業的首選業務合作對象，並以成為亞洲領先的金融企業為願景，幫助客戶迎向富足未來。