第一金中國世紀基金獲指標兩大基金獎項

第七屆《BENCHMARK》指標台灣年度基金大獎得獎名單出爐，《BENCHMARK》指標基金獎項由香港商BlueOnion Limited《BENCHMARK》指標雜誌所評選，第一金投信本次獲得兩大個別基金獎項，獲獎基金為第一金中國世紀基金，今年一舉囊括包括：中國大陸股票型同級最佳獎，及定期定額大獎同級最佳獎等兩大獎項。

第一金中國世紀基金鎖定香港及中國大陸為布局重心，精選各產業龍頭及盈餘成長股，此外更利用模組篩選最佳投資標的，再以核心及衛星投資策略進行資產配置組合。

大陸防疫政策已在去年12月全面解禁，第一金中國世紀基金經理人張帆說，大陸今年的旅遊人口數已相較解封之初大幅提升的情形研判，大陸經濟動能將逐步回復成長趨勢，惟過去幾年對經濟的實質傷害仍未回復，資本存量減少、就業復甦仍需要時間，整體零售業、餐飲業動能要回復到2019年趨勢線上，仍需要一至兩年的時間，因此較適合採定期定額方式，分批進場投資陸股。

現階段，張帆相對看好俱備長線趨勢、轉型發展等題材，包括獨立電廠、風力、太陽能等標的，為長線看好的投資方向，預期如太陽能廠的上游原料價格下降，有助生產成本降低，帶動獲利提升，加上新能源政策支持等，都將帶來綠電產業的投資價值與經濟功效進一步成長，張帆建議，現階段可分批布局陸股基金，並採中長線持有策略。

第一金中國世紀基金入選指標基金獎反應基金長期投資的優異表現，評選方式同時結合各領域專業投資研究人員參與，今年度共有來自銀行、家族辦公室、機構投資者、獨立顧問和研究人員組成評審團，透過量化及質化評估方式，同時以量化數據及風險值，搭配指標旗下永續分析平台的ESG表現，在台灣核備的上千檔基金，評選出最優秀的基金。