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轉正報喜！勞動基金1月收益數1507億元 收益率2.8%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局今（1）日發布最新勞動基金績效，在歷經2022年一整年的負收益表現之後，終於轉正。記者侯永全／攝影
勞動基金運用局今（1）日發布最新勞動基金績效，在歷經2022年一整年的負收益表現之後，終於轉正。記者侯永全／攝影

勞動基金運用局今（1）日發布最新勞動基金績效，在歷經2022年一整年的負收益表現之後，終於轉正。截至2023年1月底，勞動基金收益數為1507.2億元，收益率為2.8%。

勞動基金運用局表示，1月儘管全球經濟放緩風險依舊，但是在通膨降溫美國聯準會升息近尾聲、中國大陸經濟疫後逐步解封，市場預測將重啟經濟成長動能等因素下，金融市場迎來反彈走勢。

整體勞動基金截至2023年1月底止規模為5兆5,391億元，在全球股票及債券市場回穩之下，2023年截至1月底之評價後收益數為1,507.2億元，收益率 2.80%。其中，新制勞退基金規模為3兆5,749億元，收益數為953億元，收益率2.65%；舊制勞退基金規模為9,757億元，收益數為299.5億元，收益率3.49%；勞保基金規模為7,824億元，收益數為255.9億元，收益率3.57%。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球經貿成長動能將呈低緩，加上俄烏戰爭膠著，美中科技戰風險仍續潛存，勢將牽制我國出口表現，短期內尚不易明顯回升。通膨雖然緩和惟仍處於高檔、全球經濟存在衰退風險， 及地緣政治情勢持續緊張等不確定性，將持續干擾金融市場表現。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2013~2023年1月）平均報酬率為4.41％，長期投資績效穩健。

勞動基金 美國聯準會

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