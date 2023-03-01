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女性癌症險理賠4年增二成 全球人壽建議規劃新式癌症保障

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
女性癌症險理賠件數4年增二成，全球人壽建議規劃新式癌症保障。圖/全球人壽提供
女性癌症險理賠件數4年增二成，全球人壽建議規劃新式癌症保障。圖/全球人壽提供

國際婦女節即將到來，受到女性教育程度、勞動參與率及高階主管女性比例逐年增加，顯見「女力」持續發揮社會影響力，但奔波在職場與家庭中的婦女們，可別輕忽自己身心健康；全球人壽建議女性族群，除了必備基礎醫療保障，如實支實付醫療險或住院日額醫療險外，更應及早規劃癌症險、實物給付型防癌險或重大傷病險等保障，以轉嫁治療癌症的經濟風險。

根據衛福部統計顯示，女性乳癌發生率於女性前十大癌症蟬聯18年第一，且逐年上升及有年輕化趨勢，包括歌手朱俐靜40歲因罹癌離世，及藝人朱芯儀36歲時宣布確診乳癌。全球人壽大數據團隊觀察，近4年女性保戶之癌症險理賠件數及金額有逐年增加趨勢，2022年理賠件數較2019年增加近20%，理賠金額則增加18%，且平均每件理賠金額約新台幣10萬元。

建議女性朋友們，應提前部署防癌險或重大傷病險，其中，防癌險除了一次給付型外，也有著重精準醫療或癌後治療的保障，較有利於罹癌後續治療的經濟需求 。

受惠於精準醫療發展趨勢，目前更發展出實物給付型防癌險與嚴重特定部位癌症之防癌險，可協助女性更精準有效率地治療癌症與守護荷包。

其中，實物給付型防癌險主要為提供罹癌基因檢測服務之實物給付，讓罹患癌症的被保險人可透過檢測後的個人專屬用藥策略報告，協助被保險人選擇適合的標靶藥物，提高治療效果，節省治療的時間與金錢。

全球人壽建議，可選擇有給付癌症標靶治療，或是可提供罹癌基因檢測服務費用的保險商品。此外，也可留意是否針對初次罹患侵襲性癌症患者提供豁免續期保費，以免罹癌後還要擔心保費負擔。

罹患嚴重特定部位癌症時，因治療過程可能會暫離職場造成收入中斷或需要他人照護。全球人壽建議，可選擇罹患嚴重特定部位癌症時，有提供癌症化療或放射線治療費用保障，以及每月生活費保障之防癌險，不但可以填補部分收入或照護支出，亦可強化癌後治療的保障。

癌症 罹癌

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