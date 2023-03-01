台灣今年經濟成長難保2、恐陷停滯性通膨？央行總裁回應了

中央銀行總裁楊金龍今（1）日赴立法院財委會進行業務報告並備質詢；立委林德福詢問，央行業務報告提及今年經濟將面臨四大風險，台灣今年經濟成長保「2」，是否淪為空談？

楊金龍回應，以目前的預測，台灣經濟成長可以保「2」，除非全球經濟成長不如預期、下行速度太快，台灣經濟成長才有可能失守2%，但目前來看，多數研究機構認為台灣今年經濟成長能維持在2%以上。

央行最新業務報告指出，全球經濟面臨四大風險，包括通膨捲土重來、歐美等先進國家經濟成長減緩、中國大陸經濟下行風險、氣候變遷及地緣政治風險升溫。

楊金龍指出，第一個風險為，美、歐勞動市場緊俏及供應鏈回流恐使通膨再升溫。第二個風險為，美歐央行若因通膨降溫不如預期進而緊縮，恐擴大經濟成長減緩幅度。第三個風險，中國大陸經濟下行風險仍存，恐影響全球復甦。第四個風險，氣候變遷加劇大宗商品供應不確定性，地緣政治風險亦升溫。

楊金龍表示，對於今年經濟成長，國內外機構普遍預測為2.21%，依照目前預測，應該可以保2，除非全球經濟成長不如預期、下行速度太快，才會降到2%以下，目前來看，多數預測機構均認為可以在2%以上，不過，央行會持續更新資料、對經濟成長的預測也要時常修正。

林德福詢問，央行副總裁陳南光在雜誌上發文批評，央行貨幣政策太消極，恐讓台灣陷入停滯性通膨，楊金龍回應，我們貨幣政策是由全體理事來決定，我認為是合適的；至於是否會陷入停滯性通膨，所謂停滯性通膨是指通膨持續上升、經濟則是下行甚至出現負成長，不過台灣去年的經濟成長與通膨表現及今年的預測，並沒有這樣的現象，外界一般認為，台灣應該不會陷入停滯性通膨。