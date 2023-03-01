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富邦期貨：聯準會升息的擔憂持續擾亂市場情緒

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
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美國周二公布去年12 月 S&P CoreLogic Case Shiller 全國房價指數年增5.8%，年增幅是2020年8月以來最小；2 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 由1月44.3進一步下滑至43.6，遜於市場預期；2月美國消費者信心指數也從1月的106降至102.9，經濟數據顯示Fed 緊縮貨幣政策已讓經濟成長產生降溫的預期效果，市場正在等待3月10、14日 的2 月非農和消費者物價指數，由於對聯準會升息的擔憂持續擾亂市場情緒，美股四大指數小幅收黑。

台股228連假期間，投資人繼續關注通膨和經濟前景，由於Fed首選的通膨指標個人消費支出 (PCE) 的最新數據增幅高於預期，導致短天期美債殖利率攀升（二年期美國公債殖利率上升至4.820%，十年期美國公債殖利率持穩在 3.924%，殖利率倒掛擴大至 -89.6bps），市場擔心一連串的通貨膨脹數字（CPI、PPI、PCE）降速低於預期，可能迫使 Fed 採取更持久的貨幣政策收緊措施，導致美股連假期間走跌，台積電ADR更下跌3.34%，留意本周美股財報數字。（富邦期貨/提供）

美國公債 殖利率

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