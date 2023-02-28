高雄銀財報投資損失重 可能連三年動用資本公積發股利

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

高雄銀行（2836）2022年第4季季報顯示，其他權益負值較第3季季報縮小，從負20億元來到負17.74億元，但是未分配盈餘10.4億元仍不足以彌補損失，預期動用資本公積發放股利的機會仍大，過去兩年高雄銀都有動用資本公積發放股票股利。

不過，高雄銀過去兩年雖有動用資本公積加發股票股利，但盈餘分派仍有現金股息，而2022年因財務投資主要是債券部位的評價損失仍重之下，沒有盈餘配發空間，要發股利必須動用資本公積或法定盈餘公積，因此高雄銀是否還會維持前兩年現金股息、股票股利均有的狀況，有待觀察。

高雄銀財報去年全年稅前盈餘11.4億元，稅後純益9.34億元，分別較2021年成長近9%、近3%，但每股稅後純益（EPS）0.75元則是衰退3%多，淨值160.72億元則是年減約9%。

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