定存活存利率 調好調滿

央行去（2022）年四度升息，促使本國銀行存款利率、放款利率均跳升，且單季彈升幅度比過去升息時更為劇烈。銀行主管分析，關鍵在於央行這波升息，不只定存利率「全數調足」，就連活存利率也「調好調滿」，和過去的做法略有不同。

過去20多年來，央行若升息，會拉升銀行的定存利率，但活存利息卻不一定會全數跟進，2004至2007年這四年央行升息，國銀龍頭臺灣銀行活存利息全按兵不動，2008年兩次升息、活存息反降，2010及2011年活存利率僅調升0.01至0.03個百分點。

銀行主管說，央行過去升息，主要是鎖定銀行定存而非活存利息，但自去年6月起，央行一連三季宣布升息半碼，各銀行活存利率全部拉升0.125個百分點，與定存調幅相同，相當罕見。

央行宣布升息後，用以回收市場資金的央行28天期定存單利率也會跟著調升，銀行會以央行定存單調升幅度，做為利率調整幅度的基準，通常央行宣布升息半碼（0.125個百分點），央行定存單利率就會跟進調升0.125個百分點，銀行也會跟著調升牌告利率半碼。

對於央行去年突然改變做法、讓活存利率跟進調足，看在銀行主管眼中，主要是為了拉高市場的利率水準，同時避免銀行活存與定存利率間的差距過大，並讓廣大活存戶也能感受到升息帶來的好處。