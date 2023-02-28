國銀存放利差 創五年新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行2022年啟動升息循環，去年第4季，國銀存款利率連三漲至0.72%，較前年同期的0.36%大漲一倍，放款利率同樣連三升至2.08%。（本報系資料庫）
中央銀行2022年啟動升息循環，去年第4季，國銀存款利率連三漲至0.72%，較前年同期的0.36%大漲一倍，放款利率同樣連三升至2.08%。（本報系資料庫）

中央銀行2022年啟動升息循環，帶動本國銀行存款、放款利率全面上漲，存款族開心、貸款族憂心。央行最新統計顯示，去年第4季，國銀存款利率連三漲至0.72%，較前年同期的0.36%大漲一倍，放款利率同樣連三升至2.08%，為睽違六年半後，再度突破2%大關。

根據央行資料指出，去年第4季，攸關國銀利息收入的存放利差，維持與去年第3季相同的1.36個百分點，創下2018年以來、五年新高水準。

圖／經濟日報提供
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為對抗嚴峻通膨，央行自去年3月起四度升息，累計升幅2.5碼（0.625個百分點）。央行啟動升息循環，帶動銀行存款、放款利率同步走揚，存款族的利息收入變得更為豐厚、貸款族則因融資利率調高、利息支出負擔變得更為沉重。

央行統計指出，國銀存款利率在去年第4季彈升至0.72%，創2016年首季以來的七年新高，並較前年同期的0.36%大漲一倍。

去年第2季起，國銀存款利率分別增加0.09、0.13與0.14個百分點，其中，第4季存款利率單季上漲0.14個百分點，創1998年第3季以來、24年半最大。

不只存款利率彈升幅度驚人，去年第4季放款利率也較前一季上漲0.14個百分點，不過第3季彈升幅度更大、達0.16個百分點。

銀行的「老本行」就是從社會大眾手中吸收存款，再貸放給企業或個人，從中賺取利差，存款利率是銀行的資金成本，放款利率則是決定銀行的利息收入，因此，存放利差愈大，對銀行利息收入愈有利。

長期以來國內資金非常充裕，加上銀行過度競爭，使國銀利差薄如紙，再加上近年受到新冠肺炎疫情衝擊，政府推出一連串紓困措施，國銀存款、放款利率在2020年第3季雙雙跌落歷史新低水準，國銀存放利差也縮小至1.19個百分點，僅次於2009年第2季的1.11個百分點，與2009第3季並列歷年次低水準，代表銀行難以靠存放款這「老本行」賺到更多錢。

但2022年中央銀行為了對抗通膨而啟動升息循環，帶動存放款利率與存放利差走揚，有助於提振銀行的利息收益。

央行 升息

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