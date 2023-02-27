一年境外保單竟只賣了三張 這2原因讓這項業務急凍了

金管會在2015年7月開放保險業可透過境外保險分公司（OIU），准許對外籍客戶賣境外保單（OIU保單），首年在壽險業積極經營下，賣了477張、新契約保費收入達1.68億美元的史上巔峰，隨後逐年下滑，2022年僅存一家OIU還有業務、全年卻只賣了3張保單，是開賣來的新低量。

保險局副局長林志憲坦言，2022年因疫情、邊境控管等兩大原因，導致外來旅客人數急減，多國旅客不得入境下，導致OIU保單成交件數大減。

他說，產險公司則因考量簽單業務成本，也從2018年起停止簽單業務，僅辦理再保險，逐漸縮減業務。

據金管會統計，OIU新契約保費收入在2017年達高峰後，2018年受壽險業務量大減，逐年下滑，2021年和2022年都僅剩新光人壽一家持續推展OIU業務，這兩年成交保單各為4張和3張，保費收入各為198.5萬美元、及590.3萬美元，其餘業者幾乎都沒在賣。

壽險主管說，事實上，2018年起OIU保費收入就已從高峰1.68億美元、大降到0.49億美元，年減了2.4倍，主因是撐起OIU近三成市場的「主力客源」陸客不來了，加上洗錢防制趨嚴、OIU投保資格和審查限制多，及全球高舉反避稅大旗，三大利空都讓OIU保單買氣大退散。

2018年當年就有壽險業者，開始陸續停止OIU業務、解散OIU編制小組、停售OIU商品，讓境外金融中心業務的OIU這塊版圖，黯然失色。